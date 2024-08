- Le responsable de la drogue déclare:

Pour les mineurs, lezar de la lutte contre la drogue estime que l'alcool devrait être interdit. "La consommation d'alcool ne devrait être autorisée qu'à partir de 18 ans, une fois l'âge adulte atteint", a déclaré lezar de la drogue et de l'addiction du gouvernement fédéral, Burkhard Blienert (SPD), dans la "Rheinische Post" de Düsseldorf. Il a réaffirmé avec fermeté une demande de longue date.

Actuellement, la loi sur la protection des jeunes permet aux adolescents de consommer des boissons alcoolisées comme de la bière ou du vin en public s'ils sont accompagnés d'un adulte gardien. "Je ne peux rien dire de positif sur le fait de boire en compagnie d'un adulte à 14 ans", a déclaré Blienert, ajoutant également "L'alcool est une substance toxique qui agit dès la première gorgée. (...) Il n'y a pas de consommation d'alcool sécuritaire. L'alcool a un impact significatif sur les adolescents qui sont encore en développement physique."

L'âge de 14 ans pour boire est remis en question

Le Conseil des ministres de la Santé des États s'est penché sur cette question en juin et a convenu d'examiner de plus près les réglementations de la loi sur la protection des jeunes d'ici novembre. Le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach (SPD), a également plaidé en faveur de l'interdiction de ce que l'on appelle la "consommation accompagnée" pour les personnes âgées de 14 à 16 ans.

"Je trouve formidable que tous les ministres de la Santé des États discutent maintenant au moins d'un strict 'à partir de 16 ans'. Le fait d'avoir suscité ce débat a été précieux", a déclaré Blienert à la "Rheinische Post".

DEG: même en petites quantités, l'alcool est mauvais pour la santé

Il y a quelques semaines à peine, la Société allemande de nutrition (DEG) a recommandé de ne pas boire d'alcool et a ainsi révisé sa position précédente. Même en petite quantité, l'alcool n'est pas bénéfique pour la santé - il n'y a pas de quantité d'alcool sécuritaire et favorable à la santé pour une consommation responsable, a déclaré l'organisation experte dans un communiqué de presse publié mi-août. "L'alcool est une substance psychoactive" qui a été liée à plus de 200 conséquences négatives pour la santé, y compris des maladies et des accidents, a-t-elle noté.

Si l'on choisit quand même de boire de l'alcool, il est important d'éviter de grandes quantités, a suggéré l'organisation experte. Cette recommandation est particulièrement importante pour les jeunes. Les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les mères qui allaitent devraient éviter de consommer de l'alcool. La consommation d'alcool est associée à des troubles du développement chez les enfants non nés, des accidents, des blessures, de la violence et "des désavantages psychosociales pour les personnes qui boivent de l'alcool, ainsi que pour leur entourage social", a écrit l'organisation.

"La politique de santé, le système de santé et les acteurs sociaux pertinents doivent faire plus pour réduire la consommation d'alcool globale et les conséquences associées pour les consommateurs, leur entourage social et la société", a-t-il également déclaré dans un communiqué de presse publié en juin par l'Office allemand pour les problèmes de dépendance (DHS), l'Association médicale allemande (BAK), l'Association allemande de psychothérapie (BPtK), la Société allemande de psychiatrie et de psychothérapie, de psychосomatics et de neurologie (DGPPN) et la Société allemande de recherche et de thérapie sur l'alcool (DG Sucht).

Des chercheurs de l'Université de Victoria, au Canada, ont découvert que certaines études antérieures suggérant des bienfaits pour la santé liés à la consommation modérée d'alcool étaient dues à des biais provenant de défauts dans la conception des études. Ils ont analysé 107 études à long terme sur la relation entre la consommation d'alcool et la mortalité. La recherche antérieure avait constamment suggéré que les buveurs légers étaient moins susceptibles de développer certaines maladies que les abstinents.

