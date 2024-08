- Le réseau rouge-vert vise à établir un système de marché des terres plus équitable qui favorise les agriculteurs.

Le marché foncier agricole et des sols de Basse-Saxe devrait devenir plus équitable, selon les plans de l'administration rouge-verte de l'État. Selon la ministre de l'Agriculture Miriam Staudte (Les Verts), un marché foncier fonctionnel est essentiel pour maintenir et développer les exploitations familiales et promouvoir l'agriculture durable. Le gouvernement de l'État a proposé un projet de loi sur la participation à la propriété collaborative. Staudte a souligné la nécessité d'agir immédiatement.

Le prix du terrain agricole en Basse-Saxe a explosé ces dernières années. En 2023, le coût moyen de location d'un hectare de terres agricoles a atteint 643 euros, contre 595 euros en 2020 et environ 350 euros en 2010, selon le ministère, qui se base sur les données de l'Office fédéral de la statistique. Les prix des terres agricoles et des prairies ont également connu de fortes augmentations.

Le projet de loi du gouvernement de l'État comprend plusieurs points clés. Le renforcement des règles anti-spéculation pour prévenir la spéculation et contrôler les prix d'achat et de location sera renforcé. En outre, une autorisation des autorités compétentes sera nécessaire pour les acquisitions d'actions dans les entreprises détenant des terres agricoles.

