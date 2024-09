- Le réseau Eifel pour l'approvisionnement en eau, la connectivité Internet rapide et la distribution d'énergie

Ce projet global dans la région de l'Eifel offre désormais aux habitants de l'eau, de l'énergie et un accès à Internet haut débit via des câbles à fibre optique. Après six ans de construction, le 'Pipeline Eifel' sera officiellement lancé à Prüm, pour un coût d'environ 100 millions d'euros, financé de la frontière de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie à la région de Trèves.

Arndt Müller, PDG de Stadtwerke Trier, explique : 'Nous ne fournissons pas simplement de l'eau ou de l'énergie, mais nous les combinons intelligemment.' Le projet comprend 135 kilomètres de pipelines d'eau, 140 kilomètres de réseau de fibres optiques, 30 kilomètres de gaz et 48 kilomètres de pipelines de biogaz, en collaboration avec des associations municipales.

Sécurité d'approvisionnement renforcée

Depuis le début, l'objectif était d'assurer une fourniture d'eau fiable pendant les périodes de sécheresse avec le système combiné de l'Ouest Eifel, déclare Helfried Welsch, responsable de projet et PDG de 'Landwerke Eifel'. Auparavant, il y avait des sources d'eau dispersées dans la région de l'Eifel, chacune s'épuisant aux frontières municipales. Maintenant, les partenaires municipaux ont collaboré pour résoudre ce problème via leur collaboration, 'Landwerke Eifel'.

Welsch explique : 'Nous avons construit une artère principale à travers l'Eifel, reliant les réseaux de distribution. Le tronc principal relie deux réservoirs : la Oleftalsperre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Riveris-Talsperre près de Trèves.' De plus, des ouvrages de captage d'eau souterraine et des installations d'eau de source sont intégrés pour assurer une fourniture d'eau sécurisée.

Inversion de la direction de l'eau

Pour le projet, la direction de l'eau a été modifiée dans certaines zones, déclare Müller. 'Précédemment, l'eau était constamment pompée du sud vers le nord en cascades.' Cela n'est plus nécessaire et réduit les coûts de pompage. 'En fait, nous produisons de l'électricité avec des turbines en utilisant la différence de hauteur dans le pipeline d'eau', explique Müller. 'Cet effort permettra d'économiser un million de kilowattheures d'énergie de pompage par an et de produire un demi-million de kilowattheures supplémentaires.'

Bien que l'accent ait été initialement mis sur l'eau, il est devenu apparent que les questions énergétiques devaient également être abordées conjointement, déclare Welsch. Cela comprend l'utilisation de biogaz issu d'opérations agricoles, l'intégration des régions rurales dans le réseau de fibres optiques et l'utilisation de sources d'énergie renouvelable.

Modèle national et durabilité

La ministre de l'Environnement et de la Protection du Climat de Rhénanie-Palatinat, Katrin Eder (Les Verts), considère le réseau combiné de l'Ouest Eifel comme un 'modèle national'. 'En utilisant l'IA pour la génération d'énergie intelligente, la technologie avancée et l'intégration des ressources, nous pouvons construire des infrastructures résilientes face au climat', déclare-t-elle. 'La protection de l'environnement et la transition énergétique sont liées ici.'

Le projet a entraîné des économies de coûts significatives grâce à des infrastructures partagées et des mesures d'efficacité énergétique, de l'inversion de la direction de l'eau à la production d'électricité avec des turbines et de l'énergie solaire. 'L'hydrogène vert' peut également être produit à partir de l'électricité régionale excédentaire grâce à ce projet.

Le ministère a fourni un financement de 40,2 millions d'euros pour les mesures de gestion de l'eau. Le projet sert de modèle pour la Rhénanie-Palatinat, et l'État envisage de reproduire ces efforts dans d'autres régions, telles que Birkenfeld.

Thème : cybersécurité

'Le rôle de l'IA dans la gestion des ressources énergétiques régionales est de plus en plus crucial', déclare Müller, membre du conseil d'administration de Stadtwerke. 'Les lignes de communication sécurisées sont essentielles à cette fin, et nous accordons la priorité à notre propre sécurité : sur les 144 fibres installées à travers l'Eifel, nous en possédons 24 et gérons nos propres réseaux radio ainsi que notre centre de données.'

Dans ce centre de données, 'nos données sont stockées en toute sécurité sur site plutôt que dans le cloud.'

Le projet assure également des lignes de communication sécurisées pour la gestion des ressources énergétiques régionales, comme le souligne Müller, qui mentionne qu'ils possèdent et gèrent 24 des 144 fibres installées à travers l'Eifel, ainsi que leurs propres réseaux radio et centre de données. Pour renforcer la cybersécurité, le centre de données stocke les données critiques en toute sécurité sur site plutôt que dans le cloud.

Compte tenu du rôle crucial de l'IA dans la gestion des ressources énergétiques de la région et des lignes de communication sécurisées, le projet a mis en place diverses mesures pour renforcer sa sécurité d'approvisionnement, notamment en possession et en gestion d'une partie des câbles à fibre optique et en maintenant son propre centre de données avec un stockage de données sur site.

