Le représentant Steny Hoyer souffre d'un léger AVC ischémique, et répond bien au traitement.

Le bureau de Hoyer a déclaré dans un communiqué mardi que celui-ci n'a plus aucun symptôme et devrait reprendre son emploi du temps normal la semaine prochaine. La Chambre est en congé pour l'été et n'est pas en séance.

"Dimanche soir, le 11 août, le représentant Steny Hoyer a subi un léger accident vasculaire cérébral ischémique et a cherché des soins médicaux", a écrit Margaret Mulkerrin, porte-parole de Hoyer, dans un communiqué. "M. Hoyer a bien réagi au traitement et n'a plus aucun symptôme. Il prévoit de reprendre son emploi du temps normal la semaine prochaine. Madame Hoyer et sa famille adressent leurs plus profonds remerciements à son équipe médicale."

Les accidents vasculaires cérébraux ischémique, les plus courants, sont causés par un obstruction d'un vaisseau sanguin dans le cerveau.

Hoyer, qui a 85 ans, a quitté ses fonctions de leader démocrate à la fin de la dernière législature après avoir représenté le 5e district congressionnel du Maryland.

Malgré son incident médical, l'implication de Steny Hoyer en politique reste importante, car il prévoit de reprendre ses fonctions habituelles la semaine prochaine. De plus, le processus de récupération et son avenir en politique pourraient faire l'objet de discussions parmi les politiciens et les électeurs.

