- Le représentant parlementaire Enseleit passe de l'alliance avec le FDP à celle avec la CDU.

La politicienne de 54 ans Sabine Enseleit a quitté de manière inattendue le groupe FDP et a rejoint le groupe CDU. Elle a invoqué des divergences philosophiques croissantes avec la stratégie du FDP, en particulier en matière de politique des drogues, et l'absence de responsabilité au sein du FDP régional suite aux résultats décevants des élections locales et européennes de juin comme motifs de son départ. Enseleit a expliqué sa décision à Schwerin.

Changement de Parti et de Faction

Enseleit a déclaré : "Il ne s'agissait pas de trouver des moyens d'améliorer les choses. J'ai perdu peu à peu confiance en ma capacité à apporter des changements." Elle a critiqué l'absence de réflexion et de responsabilité individuelle au sommet du FDP régional. Enseleit, qui avait rejoint le FDP en 2019, a également démissionné du parti et a soumis une demande d'adhésion à la CDU. Auparavant, elle avait travaillé pour la CDU en tant qu'entrepreneur et enseignante universitaire avant d'être élue au Parlement régional en 2021.

Second Politicien du FDP à Rejoindre l'Union en peu de Temps

Le passage d'Enseleit suit celui de la représentante parlementaire d'Hambourg, Anna von Treuenfels-Frowein, qui a rejoint l'Union.

Accueil chaleureux dans la Faction CDU

Le président de la faction CDU du Land et de l'État de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Daniel Peters, s'est réjoui de l'arrivée d'Enseleit, la décrivant comme une "députée dédiée et respectée pour la CDU". La faction l'a accueillie à l'unanimité lors d'une réunion mardi.

Opposition Visible de la CDU en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Peters a noté que le passage d'Enseleit envoie un message selon lequel la CDU est l'"opposition perceptible" en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. La CDU compte désormais 13 députés, le même nombre que la faction d'opposition précédente, l'AfD.

Domaines de Concentration d'Enseleit avec la CDU

Enseleit se concentrera sur les transports et la numérisation pour la CDU au Parlement régional, avec l'armée et la promotion de l'État également inclus.

La Faction CDU est Ouverte à d'autres Parlementaires

Peters a utilisé ce gain de personnel pour réaffirmer la disposition de la faction CDU à accepter d'autres parlementaires mécontents. "Nous sommes ouverts aux autres qui partagent fondamentalement nos valeurs et souhaitent contribuer au changement politique en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale", a déclaré Peters. Cette offre est étendue à tous les partis. "Je crois qu'il y a aussi des personnes dans la faction AfD qui souhaitent se distancer de cette extrémisme et des luttes intestines au sein de cette faction", a déclaré Peters. Cependant, les décisions de la direction fédérale de s'éloigner de l'AfD ne seront pas remises en question.

La Faction FDP Parle de Distance

La faction parlementaire régionale FDP n'était pas surprise par la décision d'Enseleit. Son départ est lié à une éloignement plus long terme de la faction et à l'élection de la direction de la faction avant les vacances d'été, lors

