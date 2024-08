Le représentant légal de Trump aurait été victime d'attaques de pirates informatiques, selon des informations.

CNN avait précédemment rapporté une prétendue tentative de piratage impliquant des pirates informatiques iraniens qui avaient compromis le compte de messagerie personnel de Donald Trump, Roger Stone, un proche collaborateur de longue date. Ces pirates informatiques ont ensuite utilisé le compte de messagerie de Stone pour accéder à un compte d'un haut responsable de campagne.

Des sources ont déclaré à CNN que Lindsey Halligan, membre de l'équipe juridique de Trump depuis plusieurs années, était également une cible de cette tentative de piratage iranienne. Cependant, la chronologie et l'ampleur exactes de cette tentative, ainsi que tout éventuel piratage de ses appareils ou comptes, restent floues car le FBI poursuit son enquête.

Halligan a joué un rôle crucial dans la gestion du dossier de documents classifiés et était même assise au premier rang lors du discours de Trump lors de la convention républicaine dans la loge VIP. Elle est considérée comme une "chuchoteuse de Trump" au sein de l'équipe, ses collègues la décrivant comme quelqu'un en qui Trump a une confiance profonde et qu'il cherche souvent en présence lors d'événements importants.

Récemment, Halligan a également assisté à des réunions de haut niveau au ministère de la Justice avec d'autres membres de l'équipe juridique de Trump.

À la suite de ces rapports sur une tentative de piratage de l'équipe de Trump par l'Iran, Steven Cheung, directeur des communications de la campagne de Trump, a publié un communiqué à CNN, déclarant : "Ces rapports de tentative de piratage de l'équipe de président Trump par le régime terroriste de l'Iran suivent des révélations récentes d'un complot iranien pour assassiner le président Trump autour du même moment que la tragédie de Butler, PA. Les Iraniens sont terrifiés à l'idée que le président Trump mette fin à leur règne de terreur, comme il l'a fait pendant ses quatre premières années à la Maison Blanche. Tout média ou organe de presse qui publie des documents ou des communications internes fait exactly what they want."

Le FBI a refusé de commenter l'affaire.

Le lundi, le FBI et d'autres agences de renseignement américaines ont confirmé que le gouvernement américain avait conclu que le gouvernement iranien était derrière l'opération de piratage ciblant la campagne présidentielle de Trump et avait également tenté de cibler la campagne Biden-Harris.

Les agences ont déclaré qu'elles étaient convaincues que les Iraniens ont utilisé l'ingénierie sociale et d'autres méthodes pour chercher à accéder à des individus ayant un accès direct aux campagnes présidentielles des deux partis politiques. De telles activités, notamment les vols et les divulgations, visent à influencer le processus électoral américain.

La mission iranienne à l'ONU a rejeté ces allégations comme "non étayées", tandis que la campagne de Trump a été en contact avec le FBI concernant le piratage, mais des questions demeurent sur le niveau de coopération entre les deux entités.

Malgré l'enquête en cours du FBI sur la tentative de piratage iranienne de Lindsey Halligan, un membre clé de l'équipe juridique de Trump, l'ampleur et la chronologie de l'attaque restent floues. Les implications politiques d'un tel incident, s'il est prouvé, pourraient avoir un impact significatif sur la politique en cours entourant l'élection américaine.

De plus, le FBI et d'autres agences de renseignement américaines ont confirmé que le gouvernement iranien était derrière une opération de piratage ciblant à la fois la campagne présidentielle de Trump et de Biden-Harris, suscitant des préoccupations quant à l'ingérence étrangère dans la politique américaine.

