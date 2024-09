Le représentant le plus important du conseil des travailleurs de Volkswagen exprime publiquement sa désapprobation face à des fermetures d'usine potentielles.

La présidente du conseil de travail de Volkswagen, Daniela Cavallo, a exprimé une forte opposition de la part des travailleurs à la possibilité de fermetures d'usines chez le constructeur automobile.

Cavallo a critiqué le conseil d'administration pour une "trahison importante de la confiance" lors d'une réunion des travailleurs à Wolfsburg mercredi. "Il est parfaitement clair pour nous que la meilleure solution est d'empêcher toute fermeture d'usine", a-t-elle insisté. "Nous sommes désormais déterminés à lutter contre cela bec et ongles, comme je l'ai déjà mentionné. Les employés ont démontré aujourd'hui qu'ils sont prêts à se tenir à nos côtés dans ce combat." Le syndicat des métallurgistes, IG Metall, n'a pas non plus exclu d'arrêts de travail.

