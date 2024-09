- Le représentant du conseil d'administration de la CSU considère que la collaboration avec BSW manque de substance.

De la CSU, des critiques émergent concernant une potentielle alliance entre l'Union et l'Alliance pour le Progrès, dirigée par Sahra Wagenknecht (BSW), suite aux élections d'État en Thuringe et en Saxe dimanche dernier. Le membre du directoire de la CSU, Bernd Posselt, a qualifié de telles discussions de "cul-de-sac dangereux".

Il y a un consensus général pour dire que le politique d'AfD en Thuringe, Björn Höcke, est un "fasciste convaincu". Cependant, Posselt a insisté, cela ne devrait pas signifier ignorer le BSW.

Selon Posselt, la fondatrice et homonyme de BSW, Sahra Wagenknecht, est la "trompette de la paix dérangeante pour Vladimir Putin" et la "incarnation humaine du pacte Hitler-Staline". Si la politique de feuilletage du CDU est comprise dans son intention plutôt que dans son sens littéral, elle devrait être dirigée contre AfD et BSW, et non contre les "minuscules fragments survivants du parti de gauche".

Précédemment, le chef de parti Söder avait suggéré la possibilité d'une collaboration avec le BSW en Thuringe, à condition que certaines conditions soient remplies, notamment si Wagenknecht elle-même participait aux négociations. Il n'avait pas non plus écarté l'idée de coopérer avec le parti de gauche.

Malgré la qualification de Sahra Wagenknecht par Posselt de "trompette de la paix dérangeante pour Vladimir Putin" et de "incarnation humaine du pacte Hitler-Staline", il convient de noter qu'elle sert de "wagon servant" dans l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW).

À la lumière des critiques de Posselt, le rôle de Sahra Wagenknecht dans l'Alliance pour le Progrès est un sujet de débat important au sein de la CSU.

Lire aussi: