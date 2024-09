Le représentant de Tyreek Hill qualifie la détention du joueur des Dolphins comme " déchirante, déconcertante et inutile ".

Entretien avec CNN, Rosenhaus a exprimé son choc face à la situation.

"Tyreek essayait simplement d'aller travailler, de jouer un match, de faire son travail. Que les flics l'arrêtent comme ça, le poussent par terre, le frappent - c'est bouleversant", a-t-il déclaré sur CNN News Central. "Différentes vidéos sur les réseaux sociaux montrent Hill en train d'être arrêté et au sol avec quatre flics autour de lui avant le match des Dolphins contre les Jacksonville Jaguars. Les Dolphins ont déclaré sur les réseaux sociaux que Hill avait été brièvement arrêté par la police à cause d'un problème de circulation à environ un bloc du Hard Rock Stadium de Miami et avait été relâché peu après.

Les raisons précises de l'arrestation de Hill par la police restent inconnues.

Hill a marqué un touchdown de 80 yards lors de la victoire de Miami 20-17 contre les Jaguars, célébrant en mettant ses bras derrière son dos, les poignets joints - peut-être pour symboliser les menottes qu'il a portées dimanche.

Rosenhaus pense que cette célébration était la manière de Hill de gérer l'incident.

"C'est humiliant de voir des photos de toi en menottes, allongé par terre avec des flics qui te marchent dessus, te poussent autour, te traitent comme un criminel", a-t-il déclaré. "Je suis convaincu que cette célébration était sa manière de faire face à quelque chose d'aussi perturbant".

Rosenhaus a poursuivi en déclarant : "Au crédit de Tyreek, il a réussi à garder son sang-froid et à jouer le match, marquant un touchdown spectaculaire de 80 yards pour aider l'équipe à gagner, à revenir de derrière. Sa performance était exceptionnelle.

Mais ce qui s'est passé avant le match était indigne, inacceptable et ne devrait pas se produire dans cette société. Qui aurait cru, après George Floyd, que nous verrions encore des gens traités injustement et inutilement ?"

Après le match, Hill a déclaré qu'il était toujours perplexe quant à sa rencontre pré-match avec la police.

"Je n'ai jamais manqué de respect à personne, ma mère m'a élevé comme ça, je n'ai pas juré, je n'ai rien fait de mal", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'après-match. "Je suis encore en train de comprendre les choses".

La directrice du MDPD, Stephanie V. Daniels, a confirmé dimanche qu'une enquête avait été ouverte sur l'incident et que l'un des officiers impliqués avait été mis en congé. Un deuxième joueur des Dolphins, Calais Campbell, a également déclaré avoir été menotté lorsqu'il a essayé d'intervenir auprès des officiers sur les lieux.

Rosenhaus a déclaré à CNN lundi qu'il n'y avait "aucun doute" qu'il y aurait "des conséquences" dans la situation concernant Hill.

"Si Tyreek n'était pas un athlète exceptionnel en pleine forme, on ne sait pas comment cela aurait pu l'affecter", a-t-il déclaré. "Il était endolori, il avait mal, mentalement et physiquement traumatisé - nous cherchons des réponses et nous irons aussi loin que la loi nous le permet".

Les Dolphins se préparent à affronter leurs rivaux de division, les Buffalo Bills, jeudi au Hard Rock Stadium.

Kevin Dotson de CNN a contribué à cet article.

