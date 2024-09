Le représentant de Tyreek Hill demande le licenciement immédiat de l'agent de police impliqué dans l'arrêt de la circulation.

Chaque activité entreprise par un officier de police est guidée par des protocoles opérationnels établis, a déclaré l'avocat Julius Collins dans une lettre remise à CNN. "Nous pensons que l'officier a utilisé une force excessive, qui a dégénéré et qui était irresponsable. Nous insistons pour que l'officier soit renvoyé immédiatement."

La lettre a été écrite suite à l'arrestation de Hill par la police avant le premier match de la saison des Dolphins. Des images de l'arrestation de Hill, ainsi que des échanges tendus entre la police et deux autres joueurs des Dolphins sur les lieux, ont suscité un échange public entre l'équipe de la NFL et les forces de l'ordre locales, et ont relancé le débat sur la manière dont les autorités gèrent les contrôles routiers et interagissent avec le public.

Plus précisément, l'avocat de Hill a accusé l'officier Danny Torres de la police du comté de Miami-Dade d'avoir saisi au moins deux fois la zone du cou de Hill.

Après avoir sorti Hill de son véhicule, l'officier aurait poussé le visage de Hill sur le pavé avec force, placé son genou contre le dos de Hill et encerclé l'arrière du cou de Hill, a expliqué l'avocat. Deuxièmement, alors que l'officier tentait de faire asseoir Hill menotté sur le trottoir, il aurait saisi la zone du cou de Hill et l'aurait forcé à terre, ignorant les références de Hill à une récente intervention chirurgicale au genou, a déclaré l'avocat.

Enfin, l'avocat a lié la détention de Hill à des préoccupations plus larges concernant la manière dont la police interagit avec les personnes noires.

"Les incidents survenus le 8 septembre 2024 représentent un rappel poignant des difficultés persistantes que les personnes des communautés noires et minoritaires rencontrent aux mains de la police. Bien que nous n'insinuions pas que l'officier est raciste, nous affirmons que les coutumes et les pratiques de la police, historiquement, ont été discriminatoires et oppressives envers les communautés noires et minoritaires", a écrit Collins.

Sur "The Dan Le Batard Show" mardi, l'agent de Hill, Drew Rosenhaus, a fait écho aux sentiments de Collins, en appelant au renvoi des officiers impliqués.

La directrice du MDPD, Stephanie V. Daniels, a annoncé le lancement d'une enquête interne sur l'incident.

"Je suis déterminée à promouvoir la transparence et la responsabilité envers la communauté en ce qui concerne toute situation impliquant mes officiers", a déclaré Daniels.

Torres, un vétéran de 27 ans du département de police du comté de Miami-Dade, a été affecté à des tâches administratives suite à l'incident, selon les responsables du département. Le département a déclaré que la décision de mettre Torres en congé était prématurée et a appelé à son immediate réintégration. Les avocats de Torres, Ignacio Alvarez et Israel Reyes, ont déclaré dans un communiqué commun qu'il resterait silencieux jusqu'à la fin de l'enquête.

