- Le représentant de l'autorité électorale divulgue environ 358 000 demandes de bulletins de vote.

Pour les élections locales du dimanche prochain en Thuringe, plus d'un cinquième des électeurs inscrits ont déjà demandé des bulletins de vote par courrier - bien plus que voici cinq ans. À trois jours des élections, environ 358 000 électeurs avaient demandé des documents de vote par courrier, selon le commissaire aux élections d'Erfurt. Cela représente environ 21,7 % des électeurs inscrits en Thuringe, comparé à 13,2 % à la même étape en 2019.

D'ici mercredi soir, environ 294 000 des bulletins de vote par courrier demandés avaient été renvoyés aux autorités locales ou déposés là-bas. Le plus grand engouement pour le vote par courrier a été observé jusqu'à présent dans les deux circonscriptions électorales de Jena, avec respectivement 36,2 % et 31,8 %, tandis que le moins d'intérêt se trouve dans le Altenburger Land I (15,5 %) et le Sömmerda II (16,1 %).

Le commissaire aux élections de l'État suggère que tout électeur inscrit qui souhaite toujours voter par bulletin de vote par courrier pour l'élection locale devrait maintenant récupérer les documents de vote par courrier directement auprès des autorités locales et les remplir sans tarder.

