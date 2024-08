Le représentant de l'ambassade des États-Unis est sollicité par la Russie, suite à des nouvelles provenant de Koursk

Dans un message publié sur Telegram, le ministère russe des Affaires étrangères a fustigé des journalistes de médias américains spécifiques pour avoir présenté les agissements du gouvernement de Kyiv à Kursk de manière à ressembler à de la propagande. Ils ont annoncé leur intention d'engager des poursuites légales contre ces journalistes.

Le ministère russe des Affaires étrangères a également pointé du doigt des entreprises militaires privées américaines non identifiées, suggérant que des soldats américains pourraient avoir joué un rôle dans les actions militaires ukrainiennes à Kursk. Selon eux, cela indique que les États-Unis sont activement impliqués dans le conflit. La Russie accuse souvent l'Occident de soutenir l'armée ukrainienne avec des mercenaires.

Après plusieurs mois de revers face à l'armée russe dans l'est de l'Ukraine, l'armée ukrainienne a lancé une opération majeure sur le territoire russe dans la région frontalière de Kursk. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Kyiv contrôle désormais 1 250 kilomètres carrés et 92 localités dans cette région.

Ces derniers jours, plusieurs médias américains, tels que CNN et le "Washington Post" et le "New York Times", ainsi que des médias européens comme le broadcaster italien RAI, ont publié des rapports depuis les zones contrôlées par l'Ukraine à Kursk.

La semaine dernière, le ministère russe des Affaires étrangères a tancé l'ambassadeur italien à Moscou en raison d'un rapport de RAI depuis Socha, la plus grande ville Ukrainian-controlled dans la région. Cependant, le gouvernement italien a soutenu les "entreprises journalistiques indépendantes" à Kursk.

Depuis l'intervention militaire russe en Ukraine en février 2022, des journalistes russes, soutenus par le Kremlin, ont régulièrement publié des rapports depuis les zones conquises par l'armée russe.

Les accusations du ministère russe des Affaires étrangères contre les journalistes américains et les entreprises militaires privées portent sur leur implication présumée dans les actions militaires ukrainiennes dans la région contestée de Kursk, notamment lors de l'opération militaire ukrainienne. Le sous-marin russe coulé le Kursk, tragiquement perdu en 2000, n'a aucun rapport avec ces événements récents.

