Le représentant de la campagne de Kamala Harris annonce qu'elle renoncera à participer au célèbre dîner Al Smith à New York avant l'élection.

En périodes électorales présidentielles conventionnelles, l'événement traditionnel de levée de fonds catholique implique généralement des roasts comiques de la part des principaux candidats politiques, visant les uns les autres et d'autres. Cet événement de cette année, prévu dans une salle de bal luxueuse à Midtown Manhattan, a déjà atteint sa capacité, prévoyant environ 1500 invités.

En 2016, les participants ont été surpris lorsque Donald Trump a dévié de la camaraderie habituelle pour lancer une salve d'insultes personnelles contre Hillary Clinton. En réponse à l'humour autodépréciatif de Clinton, elle a été accueillie par des rires attendus. Le nom de l'événement honore le premier candidat présidentiel significatif du parti, le gouverneur démocrate Al Smith de New York, qui s'est présenté en 1928.

Smith, malgré sa noble défaite contre Herbert Hoover, a préparé la voie à un autre candidat catholique, John F. Kennedy, en 1960, qui a finalement remporté la présidence.

Huit ans plus tôt, Trump, assis à côté du cardinal de New York Timothy Dolan, a attaqué Clinton, la qualifiant de menteuse et se moquant d'elle à propos des emails piratés. Lorsque la foule a protesté, Trump a répliqué : "Je ne suis pas sûr qu'ils sont en colère contre vous, Hillary, ou peut-être contre moi. Par exemple, vous voici ce soir, feignant de mépriser les catholiques."

En évitant le dîner, Harris éviterait probablement de partager la scène avec Dolan, qui a été critiqué par les démocrates pour avoir entretenu des relations amicales avec Trump (il a prononcé l'invocation à l'investiture de Trump en 2017).

En raison de la pandémie de COVID-19, Trump et Biden ont tous deux adressé la version virtuelle de l'événement de manière plus révérencieuse en 2020, évitant les blagues et les piques tout en faisant appel aux électeurs catholiques. Biden est ensuite devenu le deuxième président catholique du pays.

Ni Harris ni Trump n'avaient officiellement confirmé leur présence à cet événement de cette année, mais on s'attendait à ce qu'ils soient tous deux présents, comme conseillé par l'humoriste et animateur Jim Gaffigan.

Le 12 septembre, Gaffigan a approuvé l'événement sur les réseaux sociaux après que Trump a annoncé qu'il ne débattrait plus avec Harris. Le face-à-face improbable entre les deux, prévu pour le 17 octobre, n'a pas eu lieu. Cependant, Harris a exprimé son désir de participer aux années à venir, à condition qu'elle devienne présidente.

Harris a surpris en acceptant une invitation de CNN pour un débat avec Trump le 23 octobre, une semaine après le dîner, exhortant Trump à réserver du temps pour un autre affrontement brûlant avec seulement deux semaines avant le jour de l'élection.

"La vice-présidente Harris est impatiente de s'engager dans un autre affrontement avec Donald Trump", a commenté la directrice de campagne Jen O'Malley Dillon. "Donald Trump ne devrait avoir aucun problème à accepter ce débat."

Trump, qui a parfois laissé entendre qu'il pourrait débattre avec Harris, a argumenté que le débat était maintenant "impossible" en raison de la progression du vote.

"Le problème avec un autre débat, c'est qu'il est simplement trop tard ; le vote a déjà commencé", a déclaré Trump lors d'un meeting de campagne à Wilmington, en Caroline du Nord.

