Le représentant de ChatGPT se dirige vers la Maison Blanche pour une discussion sur la demande énergétique substantielle de l'IA.

Dirigeants de la tech, dont Sam Altman d'OpenAI, Ruth Porat de Google et Dario Amodei d'Anthropic, sont attendus, selon une source proche du dossier, qui a partagé l'information avec CNN.

La réunion, qui n'a pas encore été rendue publique, marque la première occasion où des responsables de la Maison Blanche rencontreront des dirigeants de l'industrie de la tech pour échanger sur les stratégies visant à réduire la soif insatiable d'énergie de l'IA.

Cet événement souligne comment les dirigeants d'entreprise et les officiels gouvernementaux sont contraints d'aborder les obstacles liés à l'explosion de l'IA, qui a suscité l'intérêt des investisseurs sur Wall Street.

Seront présents à cette rencontre la Secrétaire à l'Énergie Jennifer Granholm, la Secrétaire au Commerce Gina Raimondo, ainsi que d'autres hauts responsables de l'administration Biden-Harris, ainsi que des représentants de Microsoft, selon des informations de la Maison Blanche.

Le président Joe Biden et le vice-président Harris ne sont pas attendus à la réunion.

La croissance exponentielle des systèmes d'IA gourmands en énergie suscite des préoccupations quant à la capacité de l'ancien réseau électrique américain à supporter cette technologie, alors que l'administration Biden cherche à accélérer la transition loin du charbon et d'autres combustibles fossiles.

Bien que l'IA puisse résoudre des problèmes pressants tels que le changement climatique et le cancer, elle pose également des défis complexes, tels que la satisfaction de la demande croissante en électricité nécessaire aux systèmes d'IA avancés.

En effet, une seule requête sur ChatGPT consomme environ 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google moyenne, selon l'Agence internationale de l'énergie. D'ici 2026, le secteur de l'IA devrait consommer au moins 10 fois plus d'électricité qu'en 2023, ajoute l'AIE.

L'IA devrait entraîner une augmentation de 160 % de la demande d'énergie des centres de données d'ici 2030, selon Goldman Sachs. Les besoins énergétiques de l'IA sont tels qu'ils nécessiteront une augmentation significative de la demande d'électricité aux États-Unis pour le reste de cette décennie, affirme la banque.

Dans un communiqué à CNN, la porte-parole de la Maison Blanche, Robyn Patterson, a déclaré : "Le président Biden et le vice-président Harris sont déterminés à renforcer la leadership américaine dans l'IA en veillant à ce que les centres de données soient établis aux États-Unis tout en promouvant le développement responsable de la technologie."

Outre Zients, Brainard, Sullivan et les principaux responsables du climat Ali Zaidi et John Podesta, d'autres officiels américains participant au sommet sur l'énergie de l'IA jeudi comprennent le chef de cabinet de la Maison Blanche Jeff Zients, le conseiller économique national Lael Brainard, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, et les principaux responsables du climat Ali Zaidi et John Podesta.

La réunion découle d'une initiative de juillet 2023 de l'administration Biden visant à obtenir des engagements des principales entreprises d'IA pour soumettre les nouveaux systèmes d'IA à des tests indépendants avant leur sortie publique et pour étiqueter clairement le contenu généré par l'IA.

Cette journée est importante pour Sam Altman, qui participera à une émission spéciale sur l'IA à 20h HE sur ABC, animée par Oprah Winfrey. L'ancien PDG de Microsoft, Bill Gates, est également prévu pour apparaître dans l'émission.

