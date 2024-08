Le représentant autorisé des Foo Fighters a déclaré que la campagne de Trump n'avait pas obtenu la permission d'utiliser leur chanson lors d'un rassemblement.

Le vendredi, le titre "My Hero" du groupe Foo Fighters a retenti lors d'un meeting de Trump en Arizona, comme capturé dans une vidéo de l'événement et largement partagée sur les réseaux sociaux.

Cependant, le porte-parole du groupe a clarifié à CNN dimanche qu'ils n'avaient pas autorisé la campagne de Trump à utiliser leur tube rock de 1997 dans ce contexte.

Le porte-parole a déclaré : "Les Foo Fighters n'ont pas été consultés, et même s'ils l'avaient été, ils auraient refusé." Ils ont également mentionné que tout montant reçu pour cette utilisation non autorisée serait reversé à la campagne de Harris/Walz.

Tim Walz, gouverneur, est le colistier de Harris.

Le candidat républicain à la présidence a déjà été critiqué par des musiciens pour l'utilisation non autorisée de leur musique lors de ses meetings.

Le mois dernier, Celine Dion a publié un communiqué condamnant Trump pour avoir utilisé son tube "My Heart Will Go On" ("La chanson de Titanic") lors d'un meeting dans le Montana.

"Aucune autorisation n'a été donnée pour cette utilisation non autorisée", pouvait-on lire dans un communiqué sur les réseaux sociaux de Dion. Le communiqué se terminait par une pique, se demandant : "Et vraiment, CETTE chanson ?"

Dimanche, la campagne de Harris a annoncé publiquement avoir recueilli 540 millions de dollars en contributions depuis l'entrée officielle de Harris dans la course à la présidence il y a moins d'un mois. Harris et Walz entameront une tournée en bus en Géorgie cette semaine, un État crucial pour les résultats de l'élection à venir.

Ebony Davis de CNN a contribué à cet article.

