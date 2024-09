- Le report de la récupération de la vérité submergée

Le processus de récupération du navire de charge immergé "Vérité" a connu des contretemps. Les cordes destinées à tracter la proue du navire depuis le fond de l'océan sont retombées dans l'eau, selon Marc Antony Rooijakkers, l'un des responsables de l'opération de sauvetage. Initialement, ces cordes étaient attachées au navire sur le site de l'accident, mais le point de fixation s'est brisé. Maintenant, les plongeurs doivent récupérer les cordes à nouveau depuis le fond marin et les attacher à nouveau. Cette opération est sensible aux conditions météorologiques et de marée, ce qui entraîne un retard substantiel. "Notre fenêtre de travail est minimale", a clarifié Rooijakkers. Initialement, la dernière grande section de l'épave était prévue pour être récupérée aujourd'hui, mais il est incertain que cela se produira encore.

Une grande grue de sauvetage européenne est utilisée pour récupérer l'épave fracturée, selon l'administration des voies navigables et du shipping de Bonn. Cette grue Hebo Lift 10 a une capacité de levage de 2 200 tonnes métriques.

Le week-end dernier, la section arrière du navire a été récupérée. Le navire avait été divisé sous l'eau en deux moitiés pour l'opération de sauvetage. Les deux fragments de l'épave seront fixés sur une plateforme, remorqués aux Pays-Bas et éliminés de manière appropriée. Une zone de sécurité d'un mile a été imposée autour de la zone en raison de l'opération de sauvetage.

Le navire à moteur britannique "Vérité", transportant sept membres d'équipage, a heurté le navire de charge "Polesie" dans la baie allemande le 24 octobre 2023. Le site de l'accident se trouve à environ 22 km au sud-ouest de l'île haute-mer de Helgoland et à 31 km au nord-est de l'île frisonne orientale de Langeoog. Le "Vérité" de 91 mètres de long a coulé après la collision. Les autorités suspectent que cinq des sept membres d'équipage ont péri dans l'accident. Deux membres d'équipage ont été secourus de l'eau au moment de l'accident. Le capitaine a été récupéré mort immédiatement après l'accident, et un autre corps a été découvert dans la section arrière récupérée le week-end dernier. Trois membres d'équipage sont toujours portés disparus. L'épave se trouve dans une profondeur d'eau de presque 40 mètres et représente une menace pour la navigation. Malgré l'accident, le "Polesie", avec 22 membres d'équipage à bord, est resté navigable.

Les contretemps dans le processus de récupération de la "Vérité" ont entraîné un retard dans la récupération de la dernière grande section, comme annoncé par Rooijakkers. Dans cette optique, la grue Hebo Lift 10, d'une capacité de levage de 2 200 tonnes métriques, est maintenant cruciale pour l'opération.

Lire aussi: