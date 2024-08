- Le remplacement des services publics: un coût prohibitif pour Robra

La proposition de l'administration fédérale d'éliminer progressivement l'aide financière aux églises en Saxe-Anhalt rencontre de la résistance. "Actuellement, nous n'avons absolutely pas l'intention de vendre ces fonds", a déclaré le ministre-président de l'État Rainer Robra (CDU) au "Mitteldeutsche Zeitung". "Les États ne peuvent pas se permettre une telle vente, compte tenu de leur situation financière actuelle et de la limite d'endettement en vigueur." Pour l'instant, aucune loi n'est nécessaire. "L'ordre de vente existe, mais il n'est certainement pas urgent."

Malgré l'opposition des États fédéraux, le gouvernement de coalition s'est engagé à présenter un projet de loi cet automne. La réforme pourrait être structurée de manière à ne pas nécessiter l'approbation du Bundesrat.

En Allemagne, les églises reçoivent ces aides financières comme compensation pour la confiscation des églises et monastères allemands au début du 19ème siècle lors du processus de sécularisation. En dehors de Hambourg et Brême, tous les autres États fédéraux versent une somme annuelle aux églises catholiques et protestantes. L'an dernier, cette somme s'élevait à environ 550 millions d'euros dans tout le pays. Cela signifie que même les personnes non affiliées à un groupe religieux y contribuent - et ce montant augmente chaque année.

Selon le "Mitteldeutsche Zeitung", les églises de Saxe-Anhalt sont favorables à une vente. Albrecht Steinhaeuser, représentant des églises protestantes à la diète et au gouvernement de l'État, a déclaré au journal : "Il faudrait un montant que nous pourrions générer des rendements équivalents sur le marché des capitaux avec un taux d'intérêt de quatre pour cent. Cela représenterait environ 25 fois les paiements de l'État, ce qui est une somme réalisable." Cela représenterait un prix de vente de 1,1 milliard d'euros pour la Saxe-Anhalt. Steinhaeuser considère également la possibilité de transférer des terres et des biens.

