- Le remplaçant d'Orban et le remplaçant du gardien de but: Rose laisse des questions sans réponse

Entraîneur principal Marco Rose de RB Leipzig s'apprête à choisir un remplaçant pour le leader suspendu Willi Orban dans le prochain match de haut niveau contre Leverkusen. Il a Lukas Klostermann et Mohamed Simakan comme options potentielles. L'un d'eux prendra la place, selon Rose. "Soit Klostermann, soit Simakan peuvent remplacer Orban. On verra. Simakan peut même jouer à droite, nous avons plusieurs options et possibilités, même celle d'aligner les deux", a déclaré Rose avant le match de Bundesliga de haut niveau samedi (18h30/Sky) à Bayer Leverkusen.

Il n'a pas pu tirer de conclusions significatives de la victoire 1:0 de RB Leipzig contre l'équipe de deuxième division Jena en Coupe DFB, reconnaissant simplement que "Jena a mis beaucoup d'effort en tant qu'équipe régionale. En ce qui concerne notre performance, however, cela ne fournit peu d'indications, car six ou sept joueurs différents seront sur le terrain ce weekend", a observé Rose.

L'entraîneur s'attend à une équipe de Bayer Leverkusen tout aussi forte que la saison dernière : "L'équipe s'est renforcée, a acquis de l'expérience et a augmenté la qualité. Une équipe de qualité avec un entraîneur de premier plan et une vision claire. Ils sont difficiles à défendre et à jouer contre. Leverkusen sera à nouveau un concurrent redoutable."

Une place de titulaire potentielle pour Antonio Nusa

Le nouveau joueur Antonio Nusa pourrait obtenir une place de titulaire, ayant marqué immédiatement après être entré sur le terrain à la fois lors de son premier match en Coupe DFB et lors du match d'ouverture de la Bundesliga. "Antonio a prouvé pourquoi nous l'avons signé deux fois maintenant. Avec chaque réussite, sa confiance grandit et les chances de commencer augmentent", a déclaré Rose.

Rotation des gardiens, si "appropriée"

Le gardien Peter Gulacsi, qui gère une charge de travail importante en championnat, en Ligue des champions et en équipe nationale, a plaidé en faveur de la rotation des gardiens avec Maarten Vandevoordt. Rose soutient également cette approche. "C'est bien quand un joueur reconnaît que son collègue possède un talent et une ambition égaux pour jouer", a complimenté Rose Gulacsi. "Je ne pense pas que Pete ait voulu dire que nous devrions rotate chaque semaine. Mais il réalise que Maarten est un excellent gardien qui veut se prouver", a ajouté Rose, notant qu'il consultera de près avec l'entraîneur des gardiens Frederik Gößling "pour déterminer ce qui serait judicieux."

