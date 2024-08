- Le registre des lobbies de Thuringe offre une plus grande transparence

Un registre de lobby est introduit en Thuringe pour augmenter la transparence sur les groupes d'intérêts qui influencent la politique. Une décision du Parlement régional mi-juin garantit que la Thuringe est en tête de la transparence par rapport aux autres États fédéraux. Le Land libre répond à 69 pour cent des critères fixés pour la transparence et peut donc maintenir avec confiance sa première place dans le classement des États, selon l'organisation non gouvernementale Transparency Germany à Berlin. Les autres États fédéraux progressent seulement lentement.

La coalition rouge-rouge-verte a adopté une loi mi-juin qui permet l'établissement d'un registre de lobby. Il vise à "rendre traçable l'information sur l'influence exercée par les organisations et les individus dans le domaine du Parlement et du gouvernement de l'État, en dehors de l'activité législative", indique la loi. L'inscription sera obligatoire.

La coalition au pouvoir considère le registre de lobby comme un complément à un registre existant qui documente les lobbyistes qui influencent de nouvelles lois.

La transparence concerne également les revenus secondaires

Dans le classement de la transparence, la Thuringe est suivie de la Bavière (54 pour cent des critères) et de la Bade-Wurtemberg (53 pour cent). Dans l'ensemble, le gouvernement fédéral performs mieux que tous les États fédéraux avec 71 pour cent, grâce à des règles de lobby et de transparence généralement bonnes, a expliqué l'organisation.

Le député de la Gauche thuringienne Knut Korschewsky a déclaré que la décision d'introduire un registre de lobby a rendu le travail parlementaire plus transparent et traçable pour les citoyens. La Gauche vise à améliorer davantage.

La démocratie vit sur la confiance des citoyens en les personnes qu'ils représentent dans les parlements et les institutions, a déclaré la députée verte Madeleine Henfling. "La Thuringe fait un pas de plus sur la voie de la transparence totale concernant les revenus secondaires et interdit les dons directs aux députés."

Quatre critères ont été évalués

Quatre critères ont été examinés pour une politique intègre et transparente : un État dispose-t-il d'un registre de lobby et comment est-il conçu ? L'implication des lobbyistes dans les lois est-elle rendue publique grâce à une sorte de "piste législative" ? Y a-t-il des périodes de "cooling-off" pour les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires lorsqu'ils passent de la politique au secteur privé ? Et quelles règles de comportement, obligations de déclaration et interdictions, par exemple pour les activités secondaires des députés, existent-elles ? Chacun de ces critères représentait 25 pour cent de l'évaluation globale.

