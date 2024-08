- "Le régime occidental vous rend malade"

Une analyse d'environ 300 articles scientifiques des cinq dernières années a, pour la première fois, démontré de manière exhaustive le lien entre le régime occidental et les maladies chroniques. Cet article, élaboré par les gastro-entérologues Herbert Tilg et Timon Adolph de l'Université Médicale d'Innsbruck et publié dans la prestigieuse revue "Nature Medicine", met en évidence les effets néfastes d'une consommation excessive de viande, de sucre et d'aliments très transformés sur notre santé.

Selon les scientifiques, certains composants du régime occidental peuvent réduire la diversité des microbes dans l'intestin, favorisant ainsi une inflammation chronique dans le corps humain. Les acides gras à chaîne longue, le sucre, la consommation excessive de viande entraînant une augmentation de l'apport en cholestérol et les aliments très transformés sont quelques-uns des principaux coupables.

"Occidentalisation mondiale de l'alimentation"

Ce problème ne se limite plus à l'Europe et aux États-Unis, mais acquiert une importance mondiale. Le si-called "régime occidental" s'est répandu dans de nombreuses parties du monde, entraînant une "occidentalisation mondiale de l'alimentation", comme l'écrivent les scientifiques.

L'étude a montré que, en plus des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, divers troubles cardiovasculaires et métaboliques ont également augmenté ces dernières années. "Le régime occidental nous rend définitivement malades. Maintenant, c'est à nous de prouver par des études cliniques basées sur cet article quels composants mènent à quelles maladies et comment ils rendent notre corps malade", a expliqué Adolph.

Une alimentation saine est individuelle

Les auteurs insistent sur le fait qu'il est important de comprendre non seulement quel régime entraîne des problèmes de santé, mais aussi ce qui constitue un régime sain pour les individus ou les groupes. "Tout le monde ne tombe pas malade à cause du même régime, et les régimes potentiellement sains peuvent ne pas convenir à tout le monde", déclare Adolph.

Adolph suggère de mener des études de nutrition clinique à grande échelle pour déterminer quels composants alimentaires sont sains ou nuisibles pour chaque individu. Cependant, de telles recherches approfondies nécessitent des ressources financières importantes.

Dans l'ensemble, l'étude soutient l'idée que l'occidentalisation mondiale de l'alimentation contribue à une augmentation des troubles cardiovasculaires et métaboliques dans le monde entier. De plus, comprendre les effets individuels des composants du régime occidental sur la santé est essentiel, car tous les individus ne sont pas affectés de la même manière.

