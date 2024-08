- Le refus d'une action immédiate pour le procès d'urgence de la zone piétonne est confirmé.

Quatre individus ont vu leur appel rejeté contre l'essai de zone piétonne temporaire dans un quartier de Munich, selon les informations judiciaires. Le Tribunal Administratif de Munich a rejeté le recours contre les modifications de la Weißenburger Street lundi, a confirmé un représentant du tribunal. Par conséquent, la zone piétonne reste active et la période d'essai d'un an se poursuit.

Il est probable que l'audience principale aboutisse également à un résultat négatif, selon l'avis du Tribunal Administratif. La chambre du tribunal considère que l'intérêt public prime sur les intérêts des demandeurs. Les principales préoccupations des résidents comprenaient les perturbations sonores potentielles à l'avenir et la possible disparition des entreprises et des pratiques en raison du manque de places de stationnement.

"Les avantages et les inconvénients réels" sont des considérations essentielles

En particulier, le caractère temporaire et l'aspect expérimental de la zone piétonne ont été des facteurs déterminants dans la décision du tribunal. Selon la chambre du tribunal, une évaluation complète des avantages et des inconvénients doit être effectuée "dans un contexte réel", plutôt que de se baser uniquement sur les opinions d'experts.

Une date précise pour l'audience principale n'a pas encore été fixée, a déclaré le porte-parole du tribunal. Les demandeurs ont deux semaines pour interjeter appel contre la décision du tribunal.

Précédemment, la ville avait reporté le début initial de la zone piétonne temporaire, initialement prévue pour fin juillet, au 12 août, en raison de la demande urgente.

