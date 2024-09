Le redémarrage de la centrale nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis est imminent à la suite d'un accord lié à Microsoft.

La centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie, qui a été décommissionnée il y a cinq ans, devrait reprendre ses activités. Constellation Energy, le propriétaire actuel et ancien administrateur, a conclu un accord avec le géant de la technologie Microsoft vendredi dernier, avec l'entreprise qui s'engage à acheter de l'électricité de l'installation pour les 20 prochaines années. Selon les médias, Microsoft opte pour l'énergie nucléaire en Pennsylvanie pour répondre à ses besoins énergétiques élevés pour ses capacités d'IA avancées.

Le redémarrage des opérations devrait commencer par le Blocus de réacteur 1. Une fusion partielle dans le Blocus de réacteur 2 en 1979 a entraîné l'incident nucléaire le plus important de l'histoire des États-Unis. Heureusement, il n'y a eu aucun décès et aucun problème de santé apparent parmi les citoyens, bien que près de 140 000 personnes aient été évacuées temporairement. La remise en service du réacteur 1 a pris six ans, ce qui en a fait l'unique unité active de la centrale après l'incident.

Constellation Energy a acquis la centrale en 1999. Malgré la détention d'une licence d'exploitation jusqu'en 2034, la centrale a connu des pertes financières pendant plusieurs années avant d'être désactivée en 2019. Le Blocus de réacteur 1 a une capacité de 837 mégawatts, capable de fournir de l'électricité à plus de 800 000 ménages, selon l'exploitant. Des investissements financiers importants sont prévus pour la centrale avant sa reprise d'activité.

Constellation Energy prévoit le redémarrage de la centrale en 2028. L'entreprise a affirmé que le Blocus de réacteur 1 avait "fonctionné en toute sécurité et de manière fiable pendant des décennies avant sa fermeture pour des raisons financières il y a cinq ans". Le vice-président de Microsoft, Bobby Hollis, a qualifié cette décision de "marque importante" dans le parcours de l'entreprise vers la neutralité carbone.

L'accord avec Microsoft permet à Constellation Energy de relancer les opérations de la centrale, plus spécifiquement le Blocus de réacteur 1. En raison des pertes financières, la centrale a été décommissionnée il y a cinq ans, mais Constellation Energy prévoit d'investir considérablement pour la remettre en service.

