Prochains numéros intitulés "Fire Land" dans la Série - Le récit de la saison deux sera également témoin d'une flambée.

Il y a environ un an, la populaire série américaine "Fire Country" a fait ses débuts en Allemagne, rendant hommage à l'abnégation des pompiers de la vie réelle à travers un mélange d'action, de tristesse et de drame. À partir du 2 septembre, le personnage principal et héros malgré lui, Bode Donovan (Max Thieriot, 35), revivra l'intensité lorsque la deuxième saison de la série CBS sera diffusée sur Universal TV en Allemagne, poursuivant le succès de la première tout en traçant de nouveaux chemins. Cela signifie indiscutablement éteindre non seulement de véritables incendies, mais aussi de nombreuses querelles personnelles dans les dix nouveaux épisodes.

De la prison au marcheur de flammes et retour - où la première saison s'est terminée

Fréquemment, le détenu Bode Donovan a risqué sa vie et ses membres en tant que pompier temporaire, prouvant que malgré un passé trouble, il a un cœur noble. Le programme de la prison qui accorde une libération anticipée aux détenus similaires à lui en échange de leur intégration dans une équipe de pompiers semble être un succès. Ou pas ?

Pour Bode, la supposée quête du héros s'est transformée en un cycle vicieux - à la fin de la première saison, il était de nouveau derrière les barreaux, ayant pris la responsabilité d'un crime de stupéfiants pour protéger un ami. Bode semble avoir fait la paix avec son incarcération au début des nouveaux épisodes. Mais alors, un séisme catastrophique frappe sa ville natale d'Edgewater, et les braves hommes et femmes de la caserne 42 doivent lutter contre les ravages qu'il apporte.

Un problème après l'autre

Une nouvelle à la fois douce et amère : Contrairement à la première saison, qui avec ses 22 épisodes d'environ 45 minutes chacun rendait hommage aux séries classiques, la deuxième saison revient à sa longueur standard. Autrement dit : Avec dix épisodes, elle est moins de la moitié de la longueur de la saison précédente. D'un côté, cela signifie manquer une séance de télévision hebdomadaire, mais de l'autre, cela présente également des avantages. L'intrigue est libérée des longueurs dramatiques inutiles et doit se concentrer sur l'essentiel.

Cela comprend des missions palpitantes et des drames personnels pour les personnages principaux. Les premières sont dues à Tony Phelan et Joan Rater, qui ont créé "Fire Country" avec l'acteur principal Thieriot et ont travaillé Previously on series like "Grey's Anatomy." Et le légendaire producteur Jerry Bruckheimer (80) surveille la série, garantissant un abundance de spectacle.

Plus de feu et un univers en expansion

D'une manière ou d'une autre (et de manière positive), "Fire Country" est un feu de télévision. Non seulement CBS a commandé une troisième saison, mais pour la saison 2025/2026, le premier spin-off, "Sheriff Country", est prévu pour sa première diffusion. La base pour cela est un personnage que les fans allemands de la série rencontreront : "Deadpool" star Morena Baccarin (45) incarnera le shérif de Edgewater, Mickey Fox, dans la deuxième saison de "Fire Country". Le spin-off tournera autour de son personnage et, comme les univers de "Law & Order" ou "NCIS", devrait comporter quelques épisodes croisés.

**Cependant, il n'y a pas encore de fin aux spin-offs, selon le site américain de l'industrie "Deadline". Même pour la troisième saison confirmée, un nom important a déjà été réservé en tant qu'invité et potentiellement en tant que leader de spin-off. Jared Padalecki (42), dont la série "Walker"

