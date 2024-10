Le récit de la F1 pour Schumacher est arrivé à sa conclusion.

Actuellement, il n'y a pas beaucoup de preuves suggérant que Mick Schumacher obtiendra une place à long terme dans la saison prochaine de Formule 1. Le consultant de Red Bull, Helmut Marko, examine la situation, exprime sa confusion et fournit quelques conseils pour Schumacher.

L'ambition de Schumacher de revenir en Formule 1 semble douteuse. Récemment, il semblait que Schumacher pourrait obtenir un autre siège permanent dans la division supérieure du sport automobile, mais cette chance semble être passée. L'équipe Sauber, qui deviendra une écurie appartenant à un constructeur automobile allemand en 2025 et fonctionnera comme une équipe usine Audi après une année de transition en 2026, a apparemment décidé de prolonger avec Valtteri Bottas.

Une déception pour Schumacher, qui cherche une nouvelle opportunité depuis son départ de Haas au début de 2023. Marko, le conseiller de Red Bull, ne comprend pas pourquoi Audi à Ingolstadt n'offrirait pas une chance à Schumacher, comme il l'a exprimé lors d'une interview avec RTL/ntv et sport.de. "Je pense que la voiture d'Audi l'année prochaine ne sera pas une gagnante. Cela signifie qu'il n'y aurait pas de pression sur Audi ou le pilote", a-t-il déclaré en référence à Schumacher, et a suggéré d'autres raisons pour impliquer le jeune homme de 25 ans. "Ce serait une comparaison intéressante avec Nico Hülkenberg."

De plus, choisir Schumacher aurait été presque sans risque. "Si cela ne fonctionne pas en termes de performance, ils peuvent toujours le remplacer d'ici 2026", a déclaré Marko. "Je ne sais pas si c'est vrai, mais si la rumeur est vraie que Valtteri Bottas obtient l'opportunité, alors c'est encore plus perplexe pour moi", a-t-il insisté. "Je crois que si Schumacher n'obtient pas ce siège, sa carrière en Formule 1 est terminée", a déclaré l'homme de 81 ans.

Les conseils de Marko pour Schumacher

Le conseil de Marko : "Then he should focus on endurance races, where he's been successful, and do that." For Marko, it's clear: "If he stays in motorsport, he must find something he enjoys and has a chance of winning." Schumacher himself hasn't commented on his plans for 2025 yet.

En attendant, Red Bull a pris sous son aile deux jeunes espoirs allemands du sport automobile, Tim Tramnitz et Oliver Goethe, tous deux âgés de 19 ans, dans son programme junior. Les fans peuvent-ils s'attendre à voir plus de pilotes allemands en Formule 1 outre Hülkenberg et peut-être Schumacher ? "With Tramnitz, whom we took under our wing last year, there was a promising season", se souvient Marko de la saison de Tramnitz en Formule 3. Here, the German ranked ninth among 34 drivers and even celebrated his first victory at the end of August in Monza, wrapping up the junior series.

"He will stay another year in Formula 3 because he's still not ready for Formula 2", explains the plan for the Red Bull junior and added: "But that must be his goal." If Tramnitz delivers in 2025 in Formula 3, "then it's on to Formula 2 for him", promises Marko. Looking ahead to the question of Tramnitz's Formula 1 future, Marko forecasts: "Based on his performance so far, his attitude, I believe we have a serious contender here in Tramnitz."

Oliver Goethe, qui est censé être un descendant de Johann Wolfgang von Goethe, est "in a different situation", souligne Marko. "He doesn't have the focused nature of a typical German. He's, in a way, a colorful character", décrit le conseiller de Red Bull du pilote allemand-danois qui a terminé deux places derrière Tramnitz en P7 dans la saison de Formule 3 et qui conduit maintenant en Formule 2 pour MP Motorsport jusqu'à la fin de l'année en raison de la signature de Franco Colapinto par Williams. "He overtakes well, his weakness is qualifying", évalue Marko. Des négociations sont en cours entre la gestion de Goethe et diverses équipes de Formule 2, et il semble qu'il débutera en Formule 2 l'année prochaine, selon le conseiller.

