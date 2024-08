Le récipient avec la disposition intérieure la plus douce

Impossible d'aimer en basketball, inconnu en caractère : Al Attles était le visage des Warriors de Golden State pendant plus de six décennies - d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur principal, manager et représentant. En tant qu'entraîneur principal, il a orchestré le plus grand upset de l'histoire des finales NBA. Il est décédé à l'âge de 87 ans.

Selon la légende du basket-ball NBA Wilt Chamberlain, "Personne n'a de grief contre Al Attles". "C'est rare, dans le basket-ball et dans les sports en général. Cela met en évidence son caractère et son essence véritable". Le journaliste des Warriors de longue date Jim Barnett a élaboré : "C'est un homme incroyablement modeste qui n'a jamais cherché à se mettre en avant pour ses réalisations. Lorsqu'ils ont remporté le championnat en 1975, il a décliné les éloges". Lorsque l'on parle d'Al, je pense à la classe et à l'élégance. Je pense à un gentleman.

L'ace des Warriors Steph Curry a exprimé ses condoléances sur son compte Instagram : "Une journée très triste pour toute la baie de San Francisco et tous les fans des Warriors. Al était un pionnier, il représentait le professionnalisme, le courage, la compétition et découvrait constamment de nouvelles approches. Son ADN est partout dans ce club. Il sera à jamais suspendu aux poutres et restera dans nos cœurs. #16"

L'entraîneur des Warriors Steve Kerr a résumé de manière appropriée l'impact profond que l'homme qui est décédé mardi à l'âge de 87 ans a eu sur la franchise de la baie de San Francisco : "La plupart des grandes organisations ayant une riche histoire ont généralement un joueur synonyme de cette équipe. Al Attles est ce joueur pour nous. Le 'Warrior original'. 'M. Warrior'. Un homme qui a servi le même club pendant plus de six décennies. Inconnu dans les sports professionnels. Al était le visage des Warriors, un ami merveilleux pour nous tous."

Le "Warrior original"

Attles a passé plus de six décennies avec les Warriors - la plus longue période qu'un individu ait passée avec un seul club dans l'histoire de la vénérable National Basketball Association. Lorsque Attles a été choisi au cinquième tour en 1960, l'équipe était encore basée à Philadelphie, Dwight Eisenhower était président des États-Unis. En fait, Attles n'avait pas l'intention de devenir joueur de basket-ball professionnel. Son ambition après ses études à l'université A&T de Caroline du Nord était de retourner dans sa ville natale du New Jersey et d'enseigner dans le lycée local.

Lorsqu'il est allé à l'entraînement, il n'avait que quelques shorts dans ses bagages - parce qu'il croyait qu'il serait renvoyé immédiatement. À l'époque, les Warriors avaient déjà un quota officieux de quatre joueurs noirs par équipe. Cependant, en raison du transfert de l'un de ces quatre joueurs à Saint-Louis pendant l'intersaison, Attles est resté dans l'équipe et a eu sa chance.

"Dieu avait d'autres plans. Je n'ai jamais pensé que mon nom deviendrait synonyme des Warriors", a-t-il rappelé lors de son intronisation au Temple de la renommée du basket-ball en 2019, ajoutant toujours avec autodérision : "Je pense qu'ils ont fait une erreur ici."

Seuls Steph Curry, Chris Mullin et Draymond Green ont joué plus de saisons en jersey des Warriors qu'Attles. Malgré sa taille de seulement 1,80 m, le spécialiste défensif tenace a rapidement gagné le surnom de "Le Destructeur" car il détruisait les tentatives offensives de l'équipe adverse. Dans les combats homme à homme sur le terrain - pas une chose inhabituelle à l'époque - Attles était toujours présent et représentait une menace formidable - malgré le fait d'être généralement deux têtes plus petit que ses adversaires. Son moment préféré en tant que joueur était une soirée de mars lors de la saison 1961-62 où l'histoire du basket-ball a été faite. "Wilt Chamberlain et moi avons marqué 117 points dans un match. C'est un fait", plaisantait Attles chaque fois que la nuit légendaire des 100 points de Chamberlain était mentionnée. Attles et Chamberlain étaient amis proches et le sont restés jusqu'à leur dernier souffle.

En 1962, la franchise a déménagé de Philadelphie à la baie de San Francisco. Attles et les Warriors de San Francisco ont atteint les finales NBA deux fois mais ont échoué les deux fois. Vers la fin de sa carrière de joueur, le propriétaire de l'équipe à l'époque, Franklin Mieuli, a approché Attles pour savoir s'il voulait assumer le poste d'entraîneur. Attles a d'abord décliné plusieurs fois mais a finalement été convaincu par sa femme. Les quatre dernières années de sa carrière ont été un double rôle de joueur et d'entraîneur, d'abord en tant qu'assistant et entraîneur occasionnel, et en tant qu'entraîneur principal à temps plein lors de sa dernière année sur le terrain, 1970-71.

La plus grande surprise de l'histoire des finales

Ce qui a commencé comme une solution temporaire s'est avéré être un coup de maître. Attles, après Bill Russell, n'était pas seulement l'un des premiers entraîneurs noirs de la NBA mais s'est également rapidement établi en tant qu'"entraîneur des joueurs" grâce à son intuition, ses compétences de communication et son courage. Il était inégalé dans sa capacité à utiliser toute son équipe, en jouant dix, onze ou même douze joueurs - une nouveauté à l'époque. Ce qui a commencé comme une violation des conventions traditionnelles est rapidement devenu la norme, surtout après le plus grand upset de l'histoire des finales.

En 1975, les Warriors de Golden State, en tant qu'underdogs, se sont qualifiés pour les finales NBA, où ils ont affronté les favoris écrasants des Washington Bullets. L'équipe de Washington avait remporté 60 matchs et comptait parmi ses stars Wes Unseld et Elvin Hayes. Les Warriors de Golden State n'avaient qu'une seule star, Rick Barry. Grâce à la direction inspirante d'Attles et à une équipe profonde qui a atteint son apogée au bon moment, les Warriors ont stupéfié leurs adversaires et ont remporté le titre 4-0.

Le troisième titre triomphal après 1947 (BAA) et 1956 a marqué la dernière victoire d'une impressionnante sécheresse de 40 ans, jusqu'à ce que les Warriors insufflent une nouvelle vie à une dynastie en 2015, remportant leur premier titre parmi quatre et six apparitions en finales. Rendant hommage à son ancien entraîneur, Barry a reconnu : "La direction exemplaire, l'unité et la sagacité stratégique d'Al ont été déterminantes dans notre succès au sommet de la compétition." Touché par la disparition de son mentor et confident, il a partagé : "Mon cœur pleure l'absence de mon éducateur et compagnon. Al m'a transmis des leçons inestimables sur le professionnalisme qui dépassent l'instruction sur le terrain."

Un héritage inégalé

Attles a dédié 14 ans à guider la fortune des Warriors. À sa retraite en 1983, son compte de victoires de 557 le plaçait en tête de la franchise, devançant les défis de Steve Kerr (519) et Don Nelson (422). Attles a piloté ses Warriors vers des apparitions en playoffs à six reprises, dont trois passages en finales de conférence. De 1976 à 1986, il a également endossé le rôle de président du club avant de passer à un rôle de vice-président et de conseiller. Son dernier titre était "Légende des Warriors et Ambassadeur de la communauté".

Les Warriors ont immortalisé son numéro de maillot 16 sous les poutres, rejoignant ceux de Chamberlain (13), Barry (24), Thurmond (42), Tom Meschery (14) et un autre icône des Warriors, Chris Mullin (17) : "Alvin a eu un impact extraordinaire et constructif sur ma carrière. Il m'a non seulement recruté en 1985 et facilité mon déménagement dans la baie de San Francisco, mais il m'a également soutenu en tant que joueur et jeune adulte en devenir, dans les hauts et les bas."

L'esprit indomptable, l'autoconnaissance ("Je n'ai jamais été le plus doué, mais j'ai toujours donné mon maximum") et la positivité inégalée envers ses collègues et contemporains ont fait d'Attles une légende. Incarnation de tout ce que ce club aspire à être, il était respecté non seulement pour ses accomplissements athlétiques, mais aussi pour sa dévotion à la communauté. Au fond, il militait pour la justice, souhaitant que cela soit son témoignage durable.

"Il était un ami cher, mentor et modèle, que je respectais profondément et que j'aspirais à imiter", partage Mullin. "Il a établi la barre pour nous tous en termes de moralité et d'humilité, et était un véritable champion sur et en dehors du terrain. Il n'y en aura jamais d'autre comme Alvin Attles."

