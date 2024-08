Le receveur d'implants démontre une communication presque parfaite avec une voix générée par l'intelligence artificielle.

Des chercheurs de l'Université de Californie à Davis ont amélioré une interface cerveau-ordinateur (ICC) qui traduit les signaux cérébraux en parole avec une précision étonnante de 97 %. Selon un communiqué de presse, cela en fait le système le plus précis à ce jour dans ce domaine. Une étude sur cette innovation a été publiée dans le "New England Journal of Medicine".

En juillet 2023, l'équipe a implanté le dispositif chez Casey Harrell, un homme de 45 ans qui lutte contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) depuis cinq ans. Cette maladie dégénérative affecte les cellules nerveuses responsables du contrôle des mouvements du corps.

Selon Aerzteblatt.de, la vitesse de parole de Harrell avait chuté à 6,8 mots par minute, tandis que le taux habituel pour un locuteur anglais est de 160 mots par minute. Il dépendait de la saisie laborieuse de mots sur un écran à l'aide d'une souris gyroscopique qui interprétait ses mouvements de tête en curseur.

Microélectrodes au lieu de cellules nerveuses

Quatre réseaux de microélectrodes ont été placés à la surface du cerveau de Harrell, chacun contenant 256 fils qui capturent les signaux moteurs destinés aux muscles des lèvres, de la mâchoire, de la langue et du larynx, qui sont normalement transmis via des cellules nerveuses. Ces signaux sont ensuite envoyés à un ordinateur, qui les traduit avec un logiciel. Ce processus se produit presque en temps réel, permettant au patient de parler couramment avec des pauses occasionnelles entre les mots, selon Aerzteblatt.de.

Le patient a réussi à utiliser le système peu après son activation, ont affirmé les chercheurs. During the initial language data training session, the BCI achieved a 99.6% word accuracy with a 50-word vocabulary within 30 minutes.

"When we first tried the system, he cried with joy when the correct words appeared on the screen," said neuroscientist Sergey Stavisky. "Everyone present also cried." In the second session, the potential vocabulary expanded to 125,000 words, with the BCI achieving an accuracy of 90.2% after an additional 1.4 hours of training data.

Précision record

Le collègue de Stavisky, David Brandman, a commenté que leur travail montre la prothèse de parole la plus précise rapportée à ce jour. "À ce stade, nous pouvons déchiffrer ce que Casey veut dire correctement 97% du temps. C'est plus précis que de nombreux appareils mobiles commerciaux qui tentent d'interpréter la voix d'une personne." Cette technologie est révolutionnaire car elle offre de l'espoir aux personnes qui souhaitent parler mais ne le peuvent pas, a affirmé Brandman. "J'espère que la technologie comme ce BCI de parole aidera les patients futurs à communiquer avec leurs proches."

Bien que la technologie similaire ait permis à d'autres patients de parler à nouveau grâce à des implants cérébraux, les anciens BCI de parole présentaient souvent des erreurs de mots, a expliqué Brandman. "Cela rendait difficile pour l'utilisateur d'être compris de manière cohérente et posait une barrière importante à la communication. Notre objectif était de développer un système qui permette à l'utilisateur d'être compris chaque fois qu'il veut parler."

Voix propre grâce à l'IA

Une expérience remarquable pour Harrell est d'utiliser sa propre voix. Ce qu'il dit n'est pas simplement affiché à l'écran. Les scientifiques ont formé un modèle IA pour la sortie vocale via des haut-parleurs PC en utilisant un discours qu'il a prononcé avant d'être diagnostiqué avec la SLA.

Vous pouvez observer et écouter l'efficacité de cette technique dans une vidéo de l'université. Harrell a confirmé que la voix correspond parfaitement. "Cela fait pleurer les gens qui ne m'ont pas entendu depuis longtemps." Il espère que bientôt tout le monde dans sa situation aura la possibilité d'utiliser un tel dispositif pour faciliter la communication.

Harrell a révélé qu'il continue de travailler à temps plein pour la protection du climat, et que ce dispositif facilite son travail de manière plus efficace et efficiente. "C'est frustrant et démoralisant de ne pas pouvoir communiquer", a reconnu Harrell. "C'est comme être prisonnier." Cette technologie aidera ceux qui en sont affectés à revenir à la vie et à la société.

