Le receveur de Dallas, CeeDee Lamb, obtient un nouveau contrat, ce qui le positionne comme le deuxième salarié le plus élevé de la NFL, à l'exclusion des quarterbacks.

D'après plusieurs sources, telles que les experts du réseau NFL Ian Rapoport et Tom Pelissero, Adam Schefter d'ESPN et les données de Spotrac, il est rapporté que Lamb a signé un nouveau contrat couvrant 4 ans. La valeur totale de cet accord s'élève à 136 millions de dollars, avec 100 millions garantis et un bonus à la signature de 38 millions de dollars.

CNN a contacté les Cowboys pour vérifier les détails de cet accord.

Après avoir confirmé le contrat, les Cowboys ont publié une compilation des moments forts de Lamb sur Instagram avec la légende "Vous adorez CeeDee".

Le nouveau salaire annuel de Lamb de 34 millions de dollars le place deuxième parmi les non-quarterbacks de la NFL, derrière Justin Jefferson des Vikings du Minnesota qui gagne 35 millions de dollars par an, selon Spotrac.

Les plans des Cowboys pour la saison 2024 étaient fortement axés sur la prolongation du contrat de Lamb.

Le joueur de 25 ans, l'un des meilleurs à son poste dans la NFL, a manqué les préparatifs de la présaison des Cowboys en attendant un nouveau contrat à long terme.

Cependant, 13 jours avant le début de la nouvelle saison, Lamb a accepté un nouveau contrat, permettant aux Cowboys de se concentrer entièrement sur leur match de la semaine 1 contre les Browns de Cleveland le 8 septembre.

Peu de temps après la annonce, l'entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, a partagé ses pensées, déclarant : "C'est formidable d'avoir finalisé le contrat et de l'avoir de retour. J'attendais une décision prochaine et je suis soulagé que nous ayons réglé cela."

Lamb a terminé une saisonremarkable en tant que première équipe All-Pro avec les Cowboys en menant la NFL en réceptions et en battant plusieurs records de la franchise en receptions et en yards reçus en une seule saison. Il a terminé la campagne 2023 avec 135 réceptions, 1 749 yards et 12 touchdowns.

Au cours de sa carrière de 4 ans dans la ligue, Lamb a totalisé 395 réceptions, 5 145 yards reçus et 32 touchdowns reçus.

De plus, McCarthy a également loué la polyvalence et l'impact de Lamb sur l'équipe, déclarant : "Son talent était évident dès qu'il a mis le pied sur le terrain. Non seulement il excelle à tous les postes sur le périmètre offensif, mais il est également un retourneur exceptionnel et aime courir avec le ballon. Il est plus qu'un talentueux ; il est excellent en tout ce qu'il fait."

Le nouveau contrat de Lamb, d'une valeur de 136 millions de dollars sur 4 ans, est un coup de boost considérable pour sa carrière dans le sport américain. Son nouveau salaire annuel de 34 millions de dollars lui permet de briller encore plus sur le terrain, contribuant au succès des Cowboys dans leurs prochains matchs.

