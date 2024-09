Le récent conflit entre Sky et DAZN a apporté une joie inattendue aux clubs sportifs.

Suite au jugement dans le différend opposant DAZN à la Ligue allemande de football (DFL), les dirigeants des clubs sont apparus en grande forme. Le responsable de la DFL se prépare à une nouvelle manche de la partie de poker à milliards de dollars, et après la décision arbitrale, il est apparu que les clubs pourraient tirer de substantiels bénéfices.

Les clubs, répartis entre la première et la deuxième division, se retrouvent dans une position plus favorable grâce à la reprise de l'attribution des droits médias. Avant le lancement initial de l'enchère au printemps, les clubs s'étaient préparés à une baisse potentielle des revenus, mais maintenant, une augmentation semble réalisable. Ce changement a été déclenché par la connaissance, acquise grâce aux enchères de DAZN et de Sky lors de la première tentative, des enchères maximales des opposants pour le paquet B recherché. Les deux enchérisseurs s'attendent maintenant à augmenter leurs enchères, car ils sont déterminés à obtenir le paquet à tout prix.

Le paquet B comprend environ 196 matchs par saison

Dans un communiqué, DAZN a réaffirmé son engagement en tant que meilleur partenaire pour la DFL, les clubs et les fans de football allemand. Sky a été encore plus direct : "Nous sommes confiants que nous pouvons continuer à offrir à nos téléspectateurs la meilleure expérience de Bundesliga et rester le principal fournisseur de sports."

Le paquet B comprend les matchs du samedi à 15h30, les matchs du vendredi soir et les matchs de relégation - un total de 196 matchs par saison. La DFL avait suspendu l'enchère des droits médias en langue allemande pour les quatre saisons, allant de 2025/26 à 2028/29, en raison du litige avec DAZN, car Sky était toujours en possession des droits de diffusion en direct jusqu'à la fin de la saison en cours.

DAZN s'est senti lésé car son offre, évaluée à 400 millions d'euros par saison, ou 1,6 milliard d'euros au total, a été rejetéeDespite its financial attractiveness. Cependant, la DFL a refusé de reconnaître les garanties financières de DAZN, ce qui a entraîné l'attribution du paquet B à Sky après la présentation d'une enchère plus basse (apparente 320 millions d'euros par saison).

DAZN doit encore franchir un obstacle

DAZN a ensuite porté l'affaire devant le tribunal arbitral, obtenant un report de l'enchère. Cependant, la DFL a annoncé son acceptation de la décision arbitrale plus tard dans la soirée, à l'issue d'une réunion de la présidence. Elle a déclaré qu'elle examinerait les prochaines étapes "après une revue juridique approfondie dans les jours à venir."

Sky n'est pas le seul défi que doit relever DAZN - un obstacle supplémentaire se dresse devant lui : la demande de la DFL d'une garantie bancaire dans les nouvelles réglementations de l'enchère. Les associations de ligues ont déclaré qu'elles "considéreraient" les cas où "des garanties ou des confirmations" pourraient devenir nécessaires dans le processus d'enchère. DAZN doit surmonter cet obstacle supplémentaire par rapport à la première tentative.

De plus, les clubs, dont la principale source de revenus est issue des contrats médias, pourraient tirer parti de l'attention accrue sur les enchères et de la valeur perçue des droits. Cela pourrait attirer de nouveaux enchérisseurs, ce qui pourrait compenser les inconvénients du report de l'enchère en termes de sécurité de planification. Le revenu de l'enchère pourrait potentiellement dépasser les attentes. Les revenus saisonniers actuels des clubs s'élèvent à environ 1,1 milliard d'euros. Cependant, le nombre d'abonnements requis et les frais d'abonnement restent tout aussi incertains qu'ils l'étaient lors de la première tentative.

