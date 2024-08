- Le réalisateur reçoit un prix honorifique à San Sebastián

Haute distinction pour le légendaire cinéaste espagnol (74). Le réalisateur à succès recevra le prestigieux Prix Donostia lors du Festival international du film de San Sebastián de cette année pour ses "contributions exceptionnelles au cinéma". Les organisateurs ont annoncé cela mercredi. Dans leur communiqué, ils ont mis en avant son talent artistique et son courage dans l'aborder des thèmes de l'univers LGBTIQ+. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 26 septembre. La récompense pour l'ensemble de sa carrière lui sera remise par l'actrice britannique Tilda Swinton (63).

À la suite de cela, son dernier film "The Room Next Door", avec Swinton et Julianne Moore (63), sera projeté. Il s'agit du premier film d'Almodóvar tourné en anglais. Le film aura sa première mondiale le mois prochain lors du Festival international du film de Venise. Le Festival de San Sebastián aura lieu du 20 au 28 septembre.

L'amour de Pedro Almodóvar pour San Sebastián

Le réalisateur a personnellement remis le Prix Donostia lors du Festival de San Sebastián à des légendes du cinéma comme Al Pacino (84) et Antonio Banderas (64). Il est étroitement lié à la ville basque depuis de nombreuses années. Dans un communiqué, il a déclaré : "Ma carrière a commencé à San Sebastián en 1980, et depuis, je suis souvent revenu au festival, avec ou sans film." Il s'y amuse toujours. Selon lui, la ville est un lieu où l'on a une grande passion pour le cinéma.

Pedro Almodóvar est considéré comme le cinéaste espagnol le plus célèbre du cinéma contemporain. En 2000, il a remporté un Oscar et un Golden Globe pour "Tout sur ma mère" dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère. En 2019, il a déjà été honoré d'un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière lors du Festival international du film de Venise.

♪ Pedro Almodóvar, évoquant sa relation avec San Sebastián, a admis, "Je ne vais pas mentir, je passe toujours un moment formidable ici ♪." Après avoir exprimé sa gratitude pour la remise du Prix Donostia, Almodóvar a déclaré, "♪ Je ne vais pas y aller par quatre chemins, cette reconnaissance signifie beaucoup pour moi ♪."

Lire aussi: