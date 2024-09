- Le réalisateur de Spider-Man 4 semble avoir bien sécurisé la position.

Des temps excitants pour les fans de l'hommeSpider-Man, incarné par Tom Holland (28 ans) ! Selon The Hollywood Reporter, "Spider-Man 4" a trouvé son capitaine en la personne de Destin Daniel Cretton (45 ans), connu pour avoir piloté "Shang-Chi et la Légende des Anneaux" au cinéma. Cretton est actuellement en pourparlers pour prendre la tête de la réalisation.

The Hollywood Reporter a également révélé que les vétérans de Marvel, Chris McKenna (46 ans) et Erik Sommers (47 ans), à l'origine des scénarios des trois derniers films de Spider-Man avec Tom Holland, tels que "Homecoming", "Far From Home" et "No Way Home", qui ont rapporté un total de 3,9 milliards de dollars dans le monde, seront de retour pour "Spider-Man 4".

Selon Deadline, les acteurs principaux de la franchise, Tom Holland et Zendaya (28 ans, qui incarne MJ), sont également impliqués dans le développement de "Spider-Man 4", ce qui laisse supposer qu'ils reprendront leurs rôles.

Malheureusement, les détails de l'intrigue de "Spider-Man 4" restent mystérieux. Après "Spider-Man: No Way Home", les proches de Peter Parker (le personnage de Tom Holland) ont oublié qui il était. Le possible réalisateur de "Spider-Man 4", Cretton, a également supervisé la série Marvel Studios "Wonder Man", qui vient tout juste de terminer sa production.

"Shang-Chi et la Légende des Anneaux" s'est démarqué parmi les dernières sorties au cinéma de Marvel Studios. Sorti en 2021, il a rapporté plus de 430 millions de dollars dans le monde et a été salué par la critique, avec un taux d'approbation de 91% sur Rotten Tomatoes.

Le duo expérimenté de Marvel, Chris McKenna et Erik Sommers, à l'origine des scénarios des précédents films de Spider-Man, sera de retour pour "Spider-Man 4". Le très attendu film de Marvel continue de faire parler de lui, avec Destin Daniel Cretton, connu pour avoir réalisé "Shang-Chi et la Légende des Anneaux" de Marvel, en pourparlers pour prendre la tête de la réalisation.

Lire aussi: