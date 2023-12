Le Real Madrid remporte la Ligue des champions en battant Liverpool lors d'une soirée marquée par des problèmes de sécurité

Aussi périlleuse que soit la situation, aussi improbable que soit la victoire, l'équipe en blanc semble toujours trouver un moyen de gagner.

Cette fois-ci, il n'y a pas eu de retour, comme cela avait été le cas contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City, mais le Real a dû survivre à presque tout un match de domination de Liverpool.

La soirée a malheureusement été gâchée par des problèmes de sécurité à l'extérieur du stade, qui ont conduit des supporters à escalader les barrières et d'autres à être visés par des gaz lacrymogènes dans des scènes dont on parlera encore pendant des jours.

Pendant une grande partie du match, ce n'était pas beau à voir : les maillots blancs semblaient constamment éparpillés dans la surface de réparation alors qu'ils tentaient désespérément de repousser vague après vague les attaques de Liverpool.

Les occasions étaient rares pour l'équipe de Carlo Ancelotti, mais il n'en fallait qu'une. A l'heure de jeu, Vinicius Junior est apparu complètement démarqué au second poteau pour reprendre un centre à ras de terre de Federico Valverde et assurer la victoire 1-0 et le 14e titre européen du Real.

Le défenseur du Real, Nacho, a qualifié de "magie" ce que son équipe a réalisé en huitièmes de finale de la Ligue des champions et beaucoup se sont demandé si ces improbables exploits étaient possibles en dehors du Bernabeu.

Mais c'est à vos risques et périls que vous doutez du Real. Cette équipe a toujours un autre tour dans son sac.

Au coup de sifflet final, le banc du Real a explosé et s'est déversé sur le terrain. Certains joueurs, fous de joie, s'effondrent sur le sol, d'autres courent pour partager ce moment avec leurs supporters.

C'était une nouvelle nuit d'épreuves et de tribulations pour le Real dans cette Ligue des champions, mais personne ne peut faire grand-chose - même cette remarquable équipe de Liverpool - quand les Blancos semblent avoir un rendez-vous avec le destin.

Ancelotti a résumé la situation comme personne ne peut le faire. "Ce club est spécial", a-t-il déclaré.

Scènes désagréables avant le match

Plus d'une heure avant le coup d'envoi, les supporters du Real Madrid avaient presque entièrement rempli leur côté du stade et avaient réservé un accueil tonitruant à leurs joueurs à leur sortie du tunnel pour l'échauffement.

Les supporters de Liverpool ont mis un peu plus de temps à entrer dans le stade, mais ceux qui avaient pris place ont donné la sérénade aux hommes en rouge avec une interprétation tonitruante de "You'll Never Walk Alone" à la fin de l'échauffement.

L'atmosphère générée par les deux groupes de supporters était à couper le souffle et il y avait dans l'air une électricité réservée à ce genre d'occasions.

Le coup d'envoi a toutefois été retardé de plus de 35 minutes en raison de scènes peu recommandables à l'extérieur du stade, de nombreux supporters n'ayant pas pu entrer et les autorités ayant fait usage de gaz lacrymogènes.

Certaines personnes ont été vues en train d'escalader les grilles fermées pour se frayer un chemin vers le stade, un dangereux goulot d'étranglement s'étant formé autour d'un point d'entrée particulier.

L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a publié un communiqué indiquant que "les tourniquets du côté de Liverpool ont été bloqués par des milliers de supporters qui avaient acheté de faux billets qui n'ont pas fonctionné dans les tourniquets".

La police a dispersé les supporters à l'aide de gaz lacrymogènes et les a forcés à quitter le stade", ajoute le communiqué.

"L'UEFA compatit avec les personnes touchées par ces événements et examinera d'urgence ces questions avec la police et les autorités françaises, ainsi qu'avec la Fédération française de football.

Un porte-parole de la préfecture de police de Paris a déclaré : "Des personnes sans billet ont forcé les barrières et ont tenté d'entrer dans le stade pour assister au match. Ces tentatives ont créé des mouvements de foule".

Cependant, de nombreux supporters munis de billets affirment avoir été empêchés d'entrer dans le stade dans des zones surpeuplées.

Dans un communiqué, Liverpool s'est dit "extrêmement déçu" par les problèmes survenus à l'extérieur du stade et a demandé l'ouverture d'une enquête officielle.

"Je n'ai pas encore pu parler à ma famille, mais je sais que les familles ont eu beaucoup de mal à entrer dans le stade", a déclaré Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, après le match.

"J'ai entendu des choses qui n'étaient pas bonnes, c'était manifestement très difficile là-bas, mais je n'en sais pas plus".

En raison de la longueur du retard, les équipes ont dû revenir pour un deuxième échauffement avant le début du match.

Alors que les deux groupes de supporters se préparaient pour le coup d'envoi initialement prévu à 21 heures (heure locale) et qu'aucune information n'a été communiquée au stade jusqu'à quinze minutes plus tard, la tension était palpable dans l'air et de nombreuses conversations confuses ont eu lieu entre les supporters.

Mais l'apparition du président de la FIFA, Gianni Infantino, sur les écrans géants a tiré les supporters de leur torpeur, car il a été accueilli par des huées et des sarcasmes de la part de tout le stade.

Lorsque la chanteuse Camila Cabello a enfin entamé le spectacle d'avant-match, près d'une demi-heure après le coup d'envoi, les supporters des deux équipes se sont relayés pour étouffer son chant, à peine audible sur le "Ole, Ole, Ole" du Real et le "Allez, Allez, Allez" de Liverpool.

Domination de Liverpool

Le retard avait manifestement affecté les joueurs, car les deux équipes avaient du mal à trouver le moindre rythme en début de match. Les passes se perdent, les dégagements sont biaisés et les deux équipes peinent à pénétrer dans la surface adverse.

Lorsque la première occasion s'est enfin présentée, après plus de 15 minutes de jeu, c'est grâce à un beau travail individuel de Trent Alexander-Arnold, qui s'est frayé un chemin entre deux défenseurs du Real avant de déposer un centre à ras de terre dans la surface de réparation.

Mo Salah était là pour l'accueillir, mais le ballon lui arrivait malencontreusement dans les pieds et Thibaut Courtois était à la hauteur. La deuxième occasion de Salah est survenue peu après, mais elle a été frappée directement sur le gardien de but du Real.

C'est la première fois que les deux équipes parviennent à exercer une pression soutenue sur l'autre, et les supporters de Liverpool ne tardent pas à gémir une nouvelle fois lorsque Alexander-Arnold, bien placé dans la surface de réparation, envoie une frappe qui passe largement au-dessus de la barre.

Après plus de cinq minutes de vagues ininterrompues de maillots rouges s'abattant sur la défense du Real, Sadio Mane pensait avoir trouvé l'ouverture, mais Courtois, de manière improbable, a mis la main sur son tir et l'a repoussé sur le poteau.

Le fait que la plupart des supporters de Liverpool, à l'autre bout du stade, aient déjà commencé à fêter l'événement en attendant que le filet se déchire témoigne de la qualité de l'arrêt.

À ce stade, près de 30 minutes après le début de la rencontre, le Real ne parvenait qu'à reprendre un centre mal renvoyé par Vinicius qui, pendant une fraction de seconde, semblait pouvoir inquiéter Alisson dans le but de Liverpool.

Un schéma clair se dessine : les joueurs en blanc sont enfermés dans leur moitié de terrain, déstabilisés et incapables d'échapper aux assauts de Liverpool.

Les supporters du Real, et c'est tout à leur honneur, continuaient à chanter et à agiter leurs drapeaux et leurs écharpes pour tenter d'insuffler de la vie à leur équipe en perdition. Ils avaient les meilleures places pour assister à la première mi-temps presque parfaite de Liverpool, mais heureusement pour eux, la seule chose qu'ils n'avaient pas vue de près, c'était un but.

Et puis, contre toute attente, l'équipe de Carlo Ancelotti semble prendre l'avantage contre le cours du jeu. Après un rebond dans la surface de réparation, Benzema s'est jeté sur le ballon et l'a placé sous Alisson, mais son but a été immédiatement annulé par le drapeau de l'arbitre de touche.

Ce qui semblait au départ être une décision de hors-jeu facile à prendre a finalement pris une éternité à être confirmée, les officiels de la VAR ayant du mal à décider si le ballon initial était tombé sur un joueur de Liverpool.

Finalement, après une attente éprouvante, ce sont les joueurs en rouge qui fêtent bruyamment la confirmation de la décision de hors-jeu. La fin de la première mi-temps, qui avait été passionnante, était tendue comme il se doit.

Le Real se jette à l'eau

Le début de la seconde mi-temps est familier, Liverpool maintenant la pression sur un Real qui semble rapidement crouler sous le poids de l'événement.

C'était un spectacle étrange. Après tout, c'est une équipe qui s'est fait un nom dans cette compétition, réécrivant constamment le livre des records et réalisant des exploits apparemment impossibles.

Puis le but est arrivé. C'était contre le cours du jeu, certes, Liverpool semblait être la seule équipe à pouvoir marquer pendant la première heure, mais en vérité, ce but paraissait inévitable. C'est toujours le cas lorsque le Real Madrid joue.

Valverde s'est retrouvé dans l'espace sur le côté droit et a adressé une passe à ras de terre à Vinicius, qui s'est retrouvé au second poteau pour envoyer le ballon dans le but vide.

C'est la pagaille. Les escaliers en béton du Stade de France ont commencé à trembler lorsque les célébrations des supporters du Real ont duré près de cinq minutes. De nombreuses fusées éclairantes ont été lancées alors que cette partie du stade commençait à s'illuminer en rouge et que de la fumée envahissait l'air frisquet de Paris.

Salah a fait de son mieux pour permettre à Liverpool d'égaliser, en s'infiltrant dans l'axe et en envoyant une merveilleuse frappe au second poteau, mais Courtois a une fois de plus réussi à la repousser de toutes ses forces.

Courtois sauve Madrid

Vinicius sera félicité pour son but victorieux, mais lorsque la poussière sera retombée, on parlera de la performance de Courtois comme l'une des meilleures de tous les temps de la part d'un gardien de but en finale de la Ligue des champions.

Alors que le temps s'écoulait, il a une nouvelle fois tenu Salah à distance, cette fois en détournant le ballon en corner alors que le tir de l'Égyptien se dirigeait vers la lucarne opposée.

"Quand le gardien est l'homme du match, c'est que quelque chose ne va pas pour l'autre équipe. Dans le dernier tiers, nous aurions pu faire mieux", a déclaré Klopp après le match.

À chaque occasion gâchée, l'inévitabilité d'une victoire madrilène grandissait. Les supporters du Real le ressentaient, tout comme ceux de Liverpool.

Bien que l'équipe de Klopp ait continué à presser jusqu'à la fin, les célébrations avaient déjà commencé pour les supporters madrilènes. L'explosion de joie au coup de sifflet final était largement teintée de soulagement - ces supporters savent à quel point cette soirée a été un calvaire.

Le Real Madrid n'aurait pas dû en arriver là. Par trois fois, il a été confronté à la défaite au cours de la campagne et par trois fois, il s'en est sorti d'une manière ou d'une autre.

Mais une fois arrivé à Paris, il n'aurait peut-être pas dû douter de l'issue finale.

Source: edition.cnn.com