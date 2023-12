Le Real Madrid fait une remontée spectaculaire pour battre Manchester City et se qualifier pour la finale de la Ligue des champions

Pour le troisième match à élimination directe consécutif, le Real a semblé à bout de souffle. Bien que cette équipe soit devenue habituée à des exploits improbables, même selon ses propres critères absurdes, le spectacle de mercredi, en fin de match, pour assurer une victoire 3-1 sur City, n'a pas été très convaincant.

Alors que City menait 4-3 à l'issue du match aller, le but de Riyad Mahrez en seconde période avait apparemment assuré la qualification de son équipe pour la finale à Paris.

Cependant, deux buts inscrits de part et d'autre de la barre des 90 minutes par le remplaçant Rodrygo ont fait basculer le match et ont entraîné une prolongation.

A vrai dire, on avait l'impression qu'il n'y aurait qu'un seul vainqueur.

Trois minutes après le début de la prolongation, Karim Benzema, qui avait été plutôt anonyme tout au long du match, a été victime d'une faute de Ruben Dias dans la surface de réparation et n'a pas hésité à tirer le penalty. Ce but a permis au Real de s'imposer 6-5 sur l'ensemble des deux matches.

Quelle que soit la profondeur du trou dans lequel le Real semble se trouver, la magie du Bernabéu parvient toujours à sortir l'équipe de l'ornière.

Pendant trois tours consécutifs, l'équipe de Carlo Ancelotti a été au bord de l'élimination. Aujourd'hui, elle a la possibilité de remporter un quatorzième titre, un record, en affrontant Liverpool au Stade de France le 28 mai.

Ce sera la cinquième fois qu'Ancelotti atteindra la finale de la Ligue des champions en tant qu'entraîneur, le seul homme à avoir jamais réalisé cet exploit.

"A por la 14", pouvait-on lire au dos des maillots du Real. "Allons-y pour le numéro 14".

Le Real au tapis, mais pas encore éliminé

Il a fallu moins de huit minutes pour que les esprits s'échauffent pour la première fois, Luka Modric et Aymeric Laporte recevant tous deux un carton jaune pour leur participation à une échauffourée déclenchée par un mauvais tacle de Casemiro sur Kevin De Bruyne.

Casemiro, comme il le fait si souvent de manière inexplicable, n'a pas reçu de carton pour cette faute.

Quelques minutes plus tard, Benzema a fait lever le public du Bernabeu pour la première fois. Le Français reprenait en douceur un centre à ras de terre de Federico Valverde, mais ne parvenait pas à placer sa frappe suffisamment bas pour inquiéter Ederson dans le but de City.

Comme on pouvait s'y attendre, le match s'est avéré plus âpre que l'électrisant match aller à l'Etihad la semaine dernière. City savait qu'il incombait au Real d'essayer d'égaliser et l'équipe de Pep Guardiola s'est contentée de laisser à son adversaire une plus grande possession de balle qu'il y a une semaine.

Le Real a parfois semblé ne pas savoir comment construire ses attaques et a donné le ballon à City à deux reprises dans des positions dangereuses, mais l'équipe a pu remercier Thibaut Courtois pour ses arrêts intelligents sur De Bruyne et Bernardo Silva.

Les joueurs en blanc ont fait de leur mieux pour perturber les mouvements offensifs de City, en particulier Casemiro. Le Brésilien est à l'origine d'une nouvelle faute cynique, cette fois en tirant Phil Foden au sol par la peau du cou et en lui donnant un coup de pied derrière les jambes.

L'arbitre Daniele Orsato, une fois de plus, n'a pas sorti de carton jaune.

Encore de la "magie" au Bernabeu

Après le match aller, la plupart des conversations ont porté sur l'incapacité de City à mettre un terme au match, car il a permis à l'équipe d'Ancelotti de revenir dans le match à plusieurs reprises.

L'équipe actuelle du Real n'est peut-être pas au niveau des précédentes, mais se rendre au Bernabeu avec un avantage d'un seul but reste une tâche intimidante. Il y a quelque chose d'intangible - presque mystique - qui plane dans l'air un soir de Ligue des champions dans ce stade.

Les supporters du Real ont déjà eu droit à des retours spectaculaires à deux reprises lors des dernières rencontres, la dernière fois contre Chelsea en quarts de finale et précédemment contre le Paris Saint-Germain.

Tout ce dont ce public a besoin, c'est d'un petit moment pour soutenir son équipe et pousser les joueurs du Real vers des sommets qu'ils ne pensaient peut-être pas pouvoir atteindre.

"Cette énergie ... que les supporters dégagent, les joueurs la ressentent, encore plus dans les matches [comme contre le PSG] où nous avons dû remonter la pente dans un match difficile de Ligue des champions", a déclaré le défenseur Nacho à CNN à propos de l'atmosphère du Bernabeu.

"Elle nous touche, et les soirs comme celui-ci, elle nous touche à un tout autre niveau. Le Bernabeu est spécial les soirs comme ça... On y pense et on a la chair de poule. On a la chair de poule à l'idée de vivre des soirées comme ça, parce que c'est historique, c'est magique".

C'est l'utilisation du mot "magique" par Nacho qui semble la plus juste les soirs de Ligue des champions. Dans des matches comme celui contre City, où la nervosité peut souvent s'emparer des deux groupes de joueurs, ces moments de magie peuvent décider de l'issue du match.

Le Real pensait peut-être avoir trouvé un tel moment dès la première minute de la seconde mi-temps, mais Vinicius Jr. n'a pas pu diriger le centre immaculé de Dani Carvajal vers le but alors qu'il était seul au second poteau.

Si Vinicius a pu trouver autant d'espace au second poteau, c'est en grande partie parce que Kyle Walker n'était pas en position, le latéral droit de City étant gêné par une blessure ; Walker avait manqué le match aller à cause d'un coup et son remplaçant de fortune, Fernandinho, avait été terrorisé par Vinicius toute la soirée.

Walker a été rafistolé et ramené à temps pour le match retour, car City savait qu'il était sa meilleure chance de lutter contre la vitesse foudroyante de Vinicius. Cependant, malgré les nombreuses tentatives du personnel médical de City pour sauver sa soirée, la blessure a finalement contraint Walker à quitter le terrain.

À sa place, Oleksandr Zinchenko entrait en jeu et, de manière peut-être un peu surprenante, Guardiola faisait également entrer Ilkay Gundogan à la place de De Bruyne - et il ne fallait pas plus d'une minute pour que cette double substitution ait un impact.

Zinchenko et Gundogan ont combiné pour trouver Silva dans un espace immense en direction du but du Real et la passe latérale du milieu de terrain a trouvé Mahrez, qui a trompé Courtois d'un tir en première intention dans la lucarne.

Alors que le match touchait à sa fin, le remplaçant Jack Grealish a failli, à deux reprises, doubler l'avance de City et envoyer son équipe à Paris.

Mais alors que les supporters commençaient à croire que la "magie" n'était pas réelle, le Real a prouvé une fois de plus qu'elle pouvait l'être.

Deux buts rapides du remplaçant Rodrygo - le premier d'une claquette instinctive et le second d'une tête brillante - de part et d'autre de la 90e minute ont fait vibrer un Bernabeu jusque-là silencieux.

D'une équipe qui, quelques secondes auparavant, semblait si abattue qu'une grande partie du stade avait commencé à se vider, le Real paraissait désormais le plus à même de remporter ce match.

City était dos au mur pendant la majeure partie des six minutes du temps additionnel et était probablement même reconnaissant d'entendre le coup de sifflet du temps plein alors que les assauts du Real se poursuivaient.

Mais l'équipe de Guardiola n'a eu qu'un moment de répit avant que le bombardement ne reprenne et il n'a fallu que trois minutes de prolongation pour que le Real prenne l'avantage pour la première fois dans ce match.

Il ne fallait que trois minutes de prolongation pour que le Real prenne l'avantage pour la première fois dans ce match. Une faute de Dias dans la surface faisait tomber Benzema, qui s'époussetait et plaçait calmement le ballon dans la lucarne droite.

Et c'est tout. L'équipe de City, complètement sonnée, n'a jamais semblé en mesure de retrouver suffisamment de sang-froid pour revenir dans le match.

Malgré toutes les retouches tactiques et la préparation méticuleuse de Guardiola, il semble que personne ne puisse arrêter ce qui se passe au Bernabeu. Personne ne peut arrêter la "magie" du Real Madrid.

