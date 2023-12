Le Real Madrid fait une offre de 188 millions de dollars pour Kylian Mbappé, la star du PSG, selon des rapports

CNN n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations de L'Equipe ou du Parisien.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a déclaré que le club avait refusé une première offre du Real Madrid.

"Oui, nous avons dit non verbalement au Real", a déclaré Leonardo à RMC Sport. "Personne n'est retenu. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont remplies, on verra".

"L'offre est considérée comme très éloignée de ce que Kylian vaut aujourd'hui. Nous devons également une partie de cet argent à Monaco et nous considérons que l'offre n'est pas suffisante.

"Notre position a toujours été de garder Kylian, de prolonger son contrat, cela a toujours été notre objectif et ça l'est toujours".

Le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 22 ans, a rejoint le club parisien en provenance de l'AS Monaco initialement sous forme de prêt en 2017, avant que l'accord ne devienne permanent en 2018.

Le contrat actuel du Français avec le PSG expire le 30 juin 2022 et il n'a pas encore signé de prolongation.

Ni le PSG, ni le Real Madrid, ni les avocats de Mbappé n'étaient immédiatement disponibles pour un commentaire lorsqu'ils ont été contactés par CNN.

Mbappé a marqué 133 buts en 174 matches pour le PSG et a été le meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière avec 27 buts.

Au début du mois, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré qu'il espérait que l'arrivée de Lionel Messi au PSG convaincrait Mbappé de rester au club.

"Je pense que tout le monde connaît l'avenir de Kylian - il veut gagner, il veut gagner des trophées", a déclaré Al-Khelaifi lors d'une conférence de presse.

"Il l'a dit en public, il veut une équipe compétitive et nous avons l'équipe la plus compétitive au monde. Il n'y a plus d'excuse pour lui maintenant - il ne peut rien faire d'autre que de rester".

