Le Real Madrid et le FC Barcelone se battent contre des adversaires de niveau inférieur en Coupe du Roi

Dans un remake du match des 32e de finale de la saison dernière, le Real a battu Alcoyano 3-1 grâce à des buts d'Éder Militão et de Marco Asensio, ainsi qu'à un but contre son camp du gardien d'Alcoyano, José Juan, âgé de 42 ans.

La saison dernière, Alcoyano avait surpris les Blancos en s'imposant 2-1 après prolongation au même stade de la compétition. Le match de mercredi semblait se diriger dans la même direction après que Dani Vega ait égalisé pour l'hôte à la 66e minute sur un superbe but individuel.

Cependant, il n'a fallu que 10 minutes au Real pour riposter grâce à une frappe fortuite déviée par Asensio, avant qu'un but contre son camp de José Juan ne garantisse qu'il n'y aurait pas de nouvelle tuerie géante.

Malgré la victoire, l'entraîneur Carlo Ancelotti sera certainement préoccupé par le fait que son équipe a semblé inférieure pendant la majeure partie du match, quelques jours seulement après que l'Italien a déclaré que ses joueurs "sont restés en vacances un jour de plus" à la suite de la défaite en championnat contre le modeste Getafe le week-end dernier.

Par ailleurs, le Barça a dû revenir au score pour battre le Deportivo de Linares, Dani Alves faisant sa première apparition avec le club catalan depuis son départ en 2016.

L'entraîneur Xavi a choisi de laisser plusieurs stars au repos, alors que son équipe était déjà décimée par les blessures et les cas de Covid, et les Blaugrana se sont retrouvés menés au score après seulement 19 minutes lorsque Hugo Díaz a donné l'avantage à Linares.

L'équipe étant toujours menée à la mi-temps, Xavi a été contraint de sortir l'artillerie lourde : Frenkie de Jong, Gerard Piqué et Ousmane Dembélé sont entrés en jeu pendant la deuxième mi-temps.

C'est Dembélé qui a finalement trouvé l'égalisation pour le Barça juste après l'heure de jeu, en plaçant une frappe sous le gardien de Linares, Brimah Razak, avant que le jeune produit de La Masía, Ferran Jutglà, n'inscrive le but de la victoire quelques minutes plus tard.

Alves, aujourd'hui âgé de 38 ans, a dû attendre le mois de janvier pour faire ses débuts à Barcelone, après avoir été recruté par le club en novembre.

L'arrière latéral brésilien a connu une première période riche en trophées au sein du club catalan entre 2008 et 2016, remportant six titres de la Liga et trois trophées de la Ligue des champions alors que l'équipe de Pep Guardiola dominait le football européen.

