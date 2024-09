Le Real Madrid émet une mise en garde contre le Stuttgart FC.

Malgré la nouvelle formule de la Ligue des champions, le Real Madrid continue de dominer en tant que principal favori. Fraîchement couronné champion de son championnat, il s'apprête à recevoir le retour de VfB Stuttgart, avec un avertissement pré-match de l'entraîneur Ancelotti sur les forces de ses adversaires et une anticipation confiante pour un retour.

Le Real Madrid peut compter sur son milieu de terrain anglais, Jude Bellingham, pour ses débuts en Ligue des champions. L'ancien joueur de Dortmund, qui a été absent pour des raisons de blessure musculaire lors des quatre derniers matchs de championnat de son ancienne équipe et du match d'ouverture de la Ligue des nations pour l'équipe d'Angleterre, a repris l'entraînement avec l'équipe lundi et est maintenant de retour sous la direction d'Ancelotti pour le match contre VfB Stuttgart mardi (21h00 CET, disponible sur Prime Video et mises à jour en direct sur ntv.de).

"Bellingham se remet bien", a noté Ancelotti. Le joueur de 21 ans avait été absent pour les quatre derniers matchs de championnat et le match d'ouverture de la Ligue des nations pour des raisons de blessure. "Le retour de Bellingham est une excellente nouvelle pour nous. Nous connaissons son impact à la fois avec et sans le ballon", a déclaré Dani Carvajal.

Ancelotti a également confirmé la forme du défenseur Eder Militao, qui avait entraîné séparément pour des raisons de gestion de charge, et d'Aurelien Tchouameni. De plus, il a réaffirmé : "La Ligue des champions représente quelque chose de spécial pour le Real Madrid. Nous allons nous battre pour le titre jusqu'au bout."

VfB Stuttgart très bien organisé !

Entre-temps, Ancelotti a exprimé des critiques concernant la nouvelle formule de la Ligue des champions. "Le calendrier est trop chargé", a-t-il déclaré. "Si les instances dirigeantes ne commencent pas à prendre en compte la réalité que les joueurs souffrent de blessures parce qu'ils sont surchargés de travail, nous avons un problème." Il plaide pour un nombre réduit de matchs pour assurer "des compétitions plus engageantes".

During the latter stages of his press conference, Ancelotti addressed VfB - prompted by a German journalist. He acknowledged the question and complimented Coach Sebastian Hoeneß on his "amazing job." He further hailed VfB as a "formidable team, incredibly well-organized. They truly deserve to be here."

In their previous Champions League debut, when Union Berlin faced Real Madrid last September, Ancelotti mentioned that "We're approaching a well-organized team. We need to play with intensity if we desire to win." Unfortunately for Union, the match ended in a loss due to a late goal from Jude Bellingham in the fourth minute of stoppage time.

With Bellingham back in the squad, Real Madrid hopes to leverage his skills in their upcoming Champions League match. Ancelotti praised VfB Stuttgart, stating, "They are a formidable team, incredibly well-organized. They truly deserve to be here."

