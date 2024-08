Le Real Madrid de Vinícius Jr. a offert plus d'un milliard de dollars pour se déplacer en Arabie Saoudite, selon les rapports.

Citant des sources anonymes, Reuters a rapporté que Vinícius avait été approché par des officiels saoudiens et avait été proposé un contrat de cinq ans d'une valeur d'environ 200 millions d'euros (soit environ 218 millions de dollars) par saison, plus des bonus, pour rejoindre la Saudi Pro League (SPL).

CNN Sport a contacté les représentants de Vinícius et la SPL pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Selon Reuters et ESPN, l'accord comprendrait également un contrat distinct de dix ans pour être ambassadeur avant la Coupe du Monde de 2034, qui se déroulera en Arabie Saoudite.

Vinícius n'a pas encore rejeté la possibilité de quitter la capitale espagnole, selon Reuters, et étudie l'offre avec son équipe.

Le joueur de 24 ans, Vinícius, a rejoint Los Blancos du club brésilien Flamengo en 2018 et est l'un des joueurs les plus en vue du club ces dernières années.

La saison dernière, il a marqué 24 buts et enregistré 11 passes décisives en 39 matches alors que le Real remportait les titres de la Ligue des Champions et de la Liga, ce qui représente la deuxième et troisième fois que le Brésilien remporte ces trophées.

Un éventuel transfert en Arabie Saoudite verrait Vinícius, l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or du meilleur joueur masculin, devenir probablement le joueur de football le plus en vue du pays.

D'autres superstars mondiales, notamment Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema, jouent actuellement dans la SPL, mais Vinícius effectuerait le transfert à un âge plus jeune avec les meilleures années de sa carrière encore devant lui.

L'an dernier, l'attaquant français Kylian Mbappé aurait refusé un paquet salarial de 775 millions de dollars pour rejoindre le club saoudien Al-Hilal.

Les quatre équipes fondatrices de la SPL - Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Nassr - sont majoritairement détenues par le Fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite, le fonds souverain du pays.

