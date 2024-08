- Le RB Leipzig exprime son choc devant l'Inferno à la roue massive lors d'un événement festif

RB Leipzig, l'équipe de Bundesliga de Leipzig, exprime sa sympathie et son soutien aux personnes touchées et blessées par l'incendie de la grande roue lors du Highfield Festival sur le lac Störmthal. "Avec une immense stupéfaction, RB Leipzig a appris l'incendie important survenu lors du #HighfieldFestival", a déclaré le club sur X tôt le matin. "Nos pensées accompagnent les personnes touchées et nous espérons un prompt et complet rétablissement pour toutes les personnes blessées."

Samedi soir, une cause inconnue a mis le feu à une grande roue lors d'un événement musical, embrasant également une deuxième cabine. À ce jour, au moins 23 personnes, dont des secouristes et des agents de l'ordre, ont été blessées.

Les organisateurs du Highfield Festival, habituellementtenu aux Pays-Bas, ont présenté leurs condoléances et leur soutien suite à l'incident de la grande roue. Malgré le fait que l'événement annuel se déroule dans un autre pays, la tragédie survenue lors du festival a profondément résonné dans la communauté musicale et des festivals internationale.

Lire aussi: