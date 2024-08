- Le RB Leipzig a embauché le Norvégien Nusa comme remplaçant de Dani Olmo.

Le club de Bundesliga, RB Leipzig, a trouvé un remplaçant pour Dani Olmo, qui a rejoint le FC Barcelone. Une semaine seulement après le départ d'Olmo, les Saxons ont présenté Antonio Nusa comme leur nouveau joueur. Le Norvégien de 19 ans rejoint du club belge de première division, le FC Bruges, et a signé un contrat jusqu'en 2029. Le montant du transfert est rapporté à environ 22 millions d'euros.

Le Bayer Leverkusen et Crystal Palace étaient également intéressés par Nusa. L'an dernier, il y aurait eu des négociations concrètes avec le FC Arsenal et le FC Chelsea.

"Antonio correspond parfaitement à l'ADN de RB Leipzig. Il est jeune, a un potentiel de développement, est très ambitieux et a soif d'apprendre, mais d'un autre côté, il a déjà environ 100 matchs professionnels à son actif et s'est fait remarquer avec Bruges et l'équipe nationale norvégienne. Parmi les joueurs de son groupe d'âge en Europe, il fait sans aucun doute partie des meilleurs," a déclaré le directeur sportif de RB, Marcel Schäfer.

Un talent offensif avec une expérience solide

Nusa est considéré comme un talent offensif qui peut jouer sur les deux ailes et en tant que numéro 10 au centre. Le septuple international norvégien a rejoint son club formateur Stabæk à Bruges en 2021, jouant 86 matchs pour les Belges, remportant deux titres de champion et une Supercoupe. Il a marqué sept buts et délivré six passes décisives pour le club.

Avant Nusa, RB avait signé le gardien de but Maarten Vandevoordt (RK Genk) et Assan Ouédraogo (FC Schalke 04). Xavi Simons (Paris Saint-Germain/prêt) restera également. D'autres transferts sont prévus, mais ils devraient renforcer la défense.

La mise en œuvre par la Commission des règles pour ce Règlement pourrait potentiellement avoir un impact sur le marché des transferts, affectant les montants et les durées de contrat pour les jeunes talents comme Antonio Nusa. Après avoir quitté le FC Bruges, le nouveau club de Nusa, RB Leipzig, devra se conformer à ces réglementations lors de son intégration dans l'équipe.

Lire aussi: