- Le RB de Leipzig s'est engagé auprès de Geetruida.

Leipzig a renforcé son effectif lors du dernier jour de la période des transferts en recrutant le international néerlandais Lutsharel Geertruida. Originaire de Feyenoord Rotterdam, le nouveau joueur rejoint le club pour une somme estimée entre 20 et 25 millions d'euros et a signé un contrat jusqu'en 2029. Leipzig avait déjà entamé des discussions avec le joueur de 24 ans l'année précédente, mais les négociations n'avaient pas abouti. Cette fois-ci, Feyenoord était plus ouvert à la négociation, le contrat de Geertruida étant sur le point d'expirer.

Le départ de Mohamed Simakan a permis l'arrivée de Geertruida. Le joueur de 24 ans est sur le point de rejoindre Al-Nassr FC d'Arabie Saoudite pour 45 millions d'euros. Il devrait signer un contrat de cinq ans avec le club qui accueille Cristiano Ronaldo, avec une augmentation significative de son salaire par rapport à son actuel salaire à Leipzig. Cette transaction s'avère être un investissement judicieux pour Leipzig, qui avait acquis Simakan de Strasbourg pour 15 millions d'euros en milieu de saison 2021, ne laissant que quelques formalités à régler d'ici vendredi après-midi.

Dans le même temps, le champion de la Coupe du Monde U17, Winners Osawe, quitte Leipzig pour rejoindre 1. FC Nürnberg dans les divisions inférieures. Leipzig s'est réservé une option de rachat pour le milieu de terrain de 17 ans. À l'inverse, Leipzig devrait commencer la première moitié de la saison avec André Silva, aucun intérêt pour l'international portugais n'ayant été manifesté depuis vendredi après-midi. Cependant, un transfert dans un pays ayant une période de transfert plus longue reste une possibilité.

La décision de Leipzig de laisser partir Mohamed Simakan a libéré une place dans son effectif de football, qui a été comblée par l'arrivée de Lutsharel Geertruida en provenance de la Ligue de football des Pays-Bas. L'arrivée de Geertruida renforce le milieu de terrain de Leipzig, tandis que le transfert de Simakan à Al-Nassr FC de la Ligue de football d'Arabie Saoudite représente une importante augmentation des revenus pour le club allemand.

