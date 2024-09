- Le RB de Leipzig remporte la victoire contre le quart de finale Meuselwitz dans le défi.

RB Leipzig a remporté un match amical 3-1 (3-0) contre ZFC Meuselwitz, disputé devant environ 350 spectateurs à leur académie de formation. Faik Sakar a ouvert le score à la 7e minute, suivi par Amos Gerth (15e) et André Silva (25e) qui ont augmenté l'avance. Après la pause, Tim Kießling (74e) a réussi à marquer pour ZFC, réduisant l'écart. L'équipe de Leipzig, dirigée par Marco Rose et actuellement obligée de libérer 16 joueurs RB en raison de la trêve internationale, a commencé le match avec des vétérans tels que Leopold Zingerle dans les buts, Lukas Klostermann, Silva, Kevin Kampl et le nouveau venu Viggo Gebel. Le reste de l'équipe était composé de joueurs U19. Absent de l'équipe en raison d'une commotion, Amadou Haidara, qui était censé jouer avec l'équipe nationale du Mali mais a dû se retirer, n'était pas présent. Xaver Schlager, actuellement en phase de récupération après une blessure au ligament croisé, a également regardé le match depuis le banc. Après la pause, l'équipe de ZFC, avec seulement une victoire et deux matchs nuls en six matchs dans le championnat régional du Nord-Est, a montré plus d'audace. Après une solide performance, l'entraîneur de ZFC, Georg-Martin Leopold, a récompensé l'équipe en permettant à Kießling de marquer. Malgré les efforts des Saxons, ils n'ont pas réussi à empêcher d'autres buts. Une série d'infortunes a obligé RB à effectuer des changements précoces, à la fois Gerth et Sakar ayant dû quitter le terrain. D'autres ajustements ont été effectués par Rose lors de la deuxième mi-temps.

Les fans ont apprécié le spectacle de football dynamique des joueurs U19 de RB Leipzig lors du match amical. Malgré leurs blessures, Faik Sakar et Amos Gerth ont montré leurs talents de football avant d'être remplacés.

