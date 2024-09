Le rayonnement de l'aura dorée de l'athlète d'élite de Poutine s'est assombri

Une position politique qui penche vers le conservatisme, les vues réactionnaires et des relents de racisme : Irina Rodnina, célébrant son 75ème anniversaire, est toujours reconnue comme la patineuse artistique en couple la plus accomplie du monde, mais sa position politique controversée a constamment éclipsé ses remarquables réalisations sportives, en particulier dans le monde occidental.

Ses réalisations sportives sont indéniables. En tant que seule patineuse en couple à avoir remporté trois médailles d'or olympiques consécutives, en 1972 à Sapporo avec Alexei Ulanov, en 1976 à Innsbruck avec Alexei, et en 1980 à Lake Placid avec Alexander Saizew, elle a établi un nouveau standard. Le duo Rodnina/Saizew a radicalement modifié la narration de la patinage en couple romantique de leurs compatriotes russes Ludmila Belousova/Oleg Protopopov pour mettre en valeur l'athlétisme pur sur glace. Entre 1973 et 1980, ils sont restés invaincus dans toutes les compétitions, et leur victoire olympique à Lake Placid a conduit à leur retraite.

Rodnina soutient le conflit de Poutine en Ukraine

Au-delà de ses triomphes olympiques, Rodnina a remporté un total de dix titres mondiaux et onze titres européens avec Saizew. Leur performance sur glace a marqué la transition du style de patinage romantique de leurs compatriotes à une approche plus dynamique et athlétique. Le duo a également poursuivi leur partenariat réussi en dehors de la glace.

Cependant, sur la scène politique, la réputation d'Irina Rodnina manquait de la grâce et de la constance qu'elle avait démontrées sur la glace. Depuis 2007, elle siège au Parlement russe en tant que membre du parti de Poutine, Russie unie, à la Douma. En tant que députée, elle a voté en faveur d'une loi interdisant aux citoyens américains d'adopter des enfants russes. Suite à l'annexion de la Donbass par la Russie après le lancement d'une invasion militaire en Ukraine en 2022, Irina Rodnina a apporté un soutien vocal à la décision de Poutine.

Sa carrière étincelante sur la glace a sans doute perdu de son éclat. Avec son allégeance à un chef de guerre, ses réalisations sportives passent au second plan, servant au mieux de raisons secondaires pour sa reconnaissance. Cela s'applique également à Irina Rodnina, qui a eu l'honneur d'allumer la flamme olympique en 2014 - lors des Jeux d'hiver de Poutine à Sotchi.

