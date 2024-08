Le rassemblement pro-palestinien de Berlin se termine par la haine et des gestes nazis

Un millier d'individus se rassemblent à Berlin un samedi pour défendre les droits palestiniens. Au lieu de cela, ils attaquent les forces de l'ordre, expriment publiquement leur soutien à Hamas et même imitent des saluts nazis.

Selon les rapports de police, plus de dix officiers ont été blessés lors du rassemblement pro-Palestine à Berlin. Les officiers ont été bombardés de pierres, de bouteilles et d'œufs pendant l'événement nocturne, comme l'a déclaré un porte-parole de la police. Les contre-manifestants ont également été visés, mais il n'est pas clair si l'un d'entre eux a été blessé.

Sur la plateforme X, la police a révélé que les manifestants ont crié des slogans "anti-israéliens et hostiles à la police". Au moins 23 individus ont été arrêtés pour vérification d'identité. La police a ouvert plusieurs enquêtes pour coups et blessures, incitation à la haine et trouble grave à l'ordre public.

Jusqu'à 1 000 individus ont participé à la manifestation à différents moments, avec environ 400 officiers de police en service.

"Fucking Zionist"

Le but principal de la manifestation était de défendre les droits palestiniens. Cependant, des enregistrements vidéo montrent des manifestants scandant "Fuck You, Israel" et "Fuck you, Germany", ainsi que "Hamas, Hamas". On peut également entendre la phrase "Fucking Zionist". Au moins un manifestant pro-Palestinien exécute ouvertement un salut nazi devant la caméra.

L'organisation terroriste islamiste Hamas a perpétré une importante tuerie le 7 octobre 2023, faisant au moins 1 139 morts israéliens, ce qui a entraîné un conflit entre Israël et Gaza. Par la suite, selon les rapports palestiniens, près de 40 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza en raison de la riposte militaire israélienne.

