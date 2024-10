Le rapport sur l'emploi qui sera publié vendredi pourrait représenter les dernières données régulières sur l'emploi pour un certain temps.

Bien que la situation actuelle ne soit pas toujours passionnante, elle pourrait indiquer une certaine stabilité pour l'économie plus large et la Réserve fédérale, qui observent de près les signes d'un ralentissement du marché du travail qui pourrait tourner à une récession économique complète.

Dans une récente note, Lydia Boussour, économiste principale chez EY-Parthenon, a mentionné que les prochains rapports sur l'emploi auront une influence significative sur la décision de politique monétaire de la Fed en novembre. Bien que les données sur l'emploi de septembre soient attendues comme étant modérées, le rapport sur l'emploi d'octobre, à paraître le 1er novembre, pourrait être perturbé par trois événements majeurs : les dommages causés par l'ouragan Helene, la grève des machinistes Boeing en cours et la grève brève mais intense aux ports de la côte est et du golfe des États-Unis.

Ryan Sweet, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics, a noté que bien que ces perturbations n'altèrent pas définitivement la trajectoire du marché du travail, septembre sera probablement notre dernière chance de voir une image claire du marché du travail pendant un certain temps.

Malgré la nature temporaire de ces perturbations, les États-Unis n'ont pas enregistré de rapport sur les emplois négatifs depuis décembre 2020, lorsque les cas de Covid ont de nouveau augmenté.

Analyse du prochain rapport

Le marché du travail a montré une tendance au refroidissement à mesure qu'il s'adaptait à la période post-pandémique et à la forte augmentation des taux d'intérêt visant à lutte contre l'inflation.

Le rapport de juillet décevant (une augmentation mensuelle surprise de 114 000, revue à la baisse à 89 000) et les données annuelles subséquentes suggérant une croissance plus lente des emplois tout au long de 2024 ont mis en évidence des points douloureux et ont suscité des préoccupations selon lesquelles le marché du travail ne ralentit pas mais pourrait plutôt s'effondrer.

Cependant, le rapport sur les emplois d'août, qui a révélé des gains de postes meilleurs que prévu de 142 000 et une baisse du taux de chômage, a considérablement atténué ces préoccupations.

Septembre pourrait avoir un impact similaire : les économistes prévoient une augmentation de 140 000 emplois aux États-Unis en septembre et un taux de chômage inchangé de 4,2 %, selon les estimations de FactSet.

“Le marché du travail est actuellement très robuste”, a déclaré Erica Groshen, ancienne commissaire du Bureau of Labor Statistics et conseillère principale en économie à l'École des relations industrielles de l'Université Cornell.

“Il a légèrement baissé des sommets étonnants atteints il y a quelques mois”, a-t-elle ajouté. “Le chômage reste remarquablement bas. La croissance des emplois est probablement proche d'un niveau durable.”

Marché de l'emploi : stable, mais fragile

Malgré cette stabilité, les économistes ont mis en évidence les solides fondamentaux sous-jacents du marché du travail, notamment les taux d'emploi-population, les taux de participation à la population active et les postes vacants ; la forte consommation des ménages, la productivité et les bilans des entreprises ; et les taux de licenciement exceptionnellement bas.

Les nouvelles données publiées jeudi ont montré que les licenciements ont légèrement diminué en septembre. Les entreprises ont annoncé 72 821 licenciements le mois dernier, une baisse de 4 % par rapport à août, selon Challenger, Gray & Christmas. Cependant, les licenciements de septembre ont augmenté de 53 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Les demandes de prestations d'assurance-chômage, souvent considérées comme un indicateur des licenciements, ont augmenté au cours de l'année dernière mais sont restées relativement stables. La semaine dernière, les nouvelles demandes ont augmenté à 225 000, contre 219 000, selon les données du département du Travail publiées jeudi.

Cette augmentation était attendue en raison des congés temporaires chez Boeing, comme l'ont noté les économistes de Pantheon Macroeconomics dans une note aux investisseurs mercredi.

“We're now at a critical juncture in the labor market”, a déclaré Andrew Challenger, vice-président principal de Challenger, Gray & Christmas. “It could stall or improve. It will take a few months for the reduction in interest rates to affect employer costs and consumers' savings accounts. Consumer spending is projected to increase, which may lead to increased demand for workers in consumer-facing industries.”

Cette attitude prudente était visible dans le dernier rapport sur les ouvertures d'emplois et les turnovers du marché du travail, publié plus tôt cette semaine par le BLS.

Bien que les ouvertures d'emplois aient augmenté en août, l'activité de recrutement était lente : en dehors de la pandémie, le taux de recrutement par rapport à l'emploi total était similaire à ce qui a été observé pendant et peu après la Grande Récession.

De plus, en dehors de la période de pandémie, le taux de départs était le plus bas depuis 2015.

Il semblait que le marché de l'emploi était dans une situation de statu quo, selon les économistes de Wells Fargo, qui ont écrit dans une note publiée mardi.

“The US labor market is presently maintaining stability, but it remains in a fragile position”, ont écrit les économistes. “Beneath the surface, labor market churn (i.e., new hiring and workers quitting their current jobs) has stagnated to levels reminiscent of the early to mid-2010s. The good news is that layoffs and dismissals remain historically low.”

Cependant, ils ont ajouté que les licenciements et autres séparations doivent rester bas pour éviter un ralentissement significatif de la recrutement net, compte tenu de la faible demande actuelle de nouveaux travailleurs.

L'incertitude s'intensifie

Un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait potentiellement relancer l'activité, mais la dernière baisse de demi-point de la Fed mettra du temps à se propager dans le système, comme l'a noté Noah Yosif, économiste en chef et directeur de la recherche à l'American Staffing Association.

“Just because the Federal Reserve votes to reduce interest rates in September does not imply that employers will see lower expenses in October”, a-t-il expliqué, ajoutant que cela pourrait prendre trois à six mois pour se propager dans les entreprises.

D'autres baisses des taux d'intérêt sont prévues pour cette année, mais leur ampleur dépendra de la situation du marché du travail, et cette situation pourrait devenir floue en raison des grèves et de l'ouragan Helene.

Les représentants des banques fédérales, qui doivent élaborer la stratégie de taux d'intérêt suivante de la banque centrale quelques jours après la mise à jour de l'emploi d'octobre, devront essayer de percer le bruit et les éléments présumés uniques, a mentionné Ryan Sweet d'Oxford Economics.

Cependant, plus ces perturbations persistent, plus il y a de chances que les répercussions se propagent sur le marché du travail et l'économie, a déclaré le professeur associé d'économie à l'Université Miami en Ohio, Ejindu Ume.

Nous assistons actuellement à des indicateurs contrastés, allant de la faiblesse à la résilience du marché du travail. Ces nouveaux incidents pourraient injecter un risque supplémentaire dans le système : un risque accru de pertes d'emplois, un risque accru d'augmentation du taux de chômage, a expliqué Ume lors d'une interview. "Par conséquent, la mission de la Fed devient encore plus complexe."

La Réserve fédérale surveille de près le marché du travail, car son amélioration pourrait signaler une stabilité pour l'économie dans son ensemble et ses décisions de politique monétaire. Les entreprises aux États-Unis s'attendent à une perturbation potentielle dans le rapport sur l'emploi d'octobre en raison de l'ouragan Helene, de la grève des machinistes Boeing et d'une grève portuaire briève.

Compte tenu de l'état fragile actuel du marché du travail, tout signe d'un ralentissement du marché du travail se transformant en récession économique complète serait surveillé de près par les économistes et les entreprises, affectant ainsi leurs prévisions économiques et leurs stratégies commerciales.

Lire aussi: