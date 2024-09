Le rapport suggère que la gestion par la patrouille frontalière de la fusillade à l'école d'Uvalde a été marquée par des échecs et une préparation insuffisante.

Le Bureau de la Responsabilité Professionnelle du Département de la Sécurité Intérieure a mené la première analyse approfondie des actions des 188 agents de la Patrouille Frontalière qui s'étaient réunis à l'école primaire Robb, surpassant ainsi tout autre corps de police. Un adolescent armé d'une arme de type AR a massacré 19 étudiants et deux enseignants à l'intérieur d'une salle de classe de quatrième année, selon les enquêteurs, avant qu'une équipe dirigée par une équipe tactique de la Patrouille Frontalière n'entre dans la pièce et n'y mette fin.

Après la fusillade, la Patrouille Frontalière n'a pas fait face au même niveau de critiques que les troopers de l'État du Texas et la police locale en raison de leur réponse tardive pour affronter le tireur. Le tireur a passé plus de 70 minutes dans la salle de classe du sud du Texas, tandis qu'un nombre croissant de policiers, de troopers de l'État et d'agents fédéraux traînait dans les couloirs à l'extérieur.

Deux officiers de police de l'école d'Uvalde accusés de ne pas avoir agi ont été inculpés et ont plaidé non coupables cet été.

Les familles des victimes réclament depuis longtemps la responsabilité en réponse à la réponse tardive de la police dans le sud du Texas.

Plus de 90 officiels de la police d'État étaient présents sur les lieux, ainsi que la police de l'école et de la ville. Diverses enquêtes fédérales et étatiques ont mis en évidence des problèmes systémiques dans la formation, la communication, la direction et la technologie de la police, amenant certains à se demander si les officiers ont donné la priorité à leur propre vie plutôt qu'à celle des enfants et des enseignants.

Un rapport publié par les législateurs de l'État deux mois après la fusillade a mis en évidence "des décisions exécrables" de la part des forces de l'ordre comme l'un des principaux problèmes. Parmi les critiques figurant dans un rapport du département de la Justice figuraient l'observation qu'il n'y avait "aucune urgence" à établir un centre de commandement, ce qui a entraîné de la confusion parmi les policiers quant à savoir qui était aux commandes.

Tandis que les étudiants et les enseignants appelaient le 911 depuis l'intérieur des classes, des douzaines d'officiers hésitaient dans le couloir, incertains de la marche à suivre. Des parents désespérés qui s'étaient réunis à l'extérieur du bâtiment les suppliaient d'agir.

Une grande libération d'enregistrements audio et vidéo de ce jour-ci dernier mois a inclus des appels au 911 des étudiants à l'intérieur de la classe. Un étudiant qui a survécu peut être entendu supplier de l'aide dans une série d'appels, murmurant dans le téléphone qu'il y avait "beaucoup" de corps et disant à l'opérateur : "S'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Mon professeur est mort. Oh, mon Dieu."

Le tireur de 18 ans est entré dans l'école à 11h33, tirant initialement depuis le couloir avant d'entrer dans deux classes de quatrième année adjacentes. Les premiers officiers arrivés sur les lieux se sont approchés des classes avant de battre en retraite lorsque le tireur a ouvert le feu.

Finalement, à 12h50, un groupe dirigé par une équipe tactique de la Patrouille Frontalière est entré dans l'une des classes et a éliminé le tireur.

Jesse Rizo, dont la nièce Jacklyn Cazares était parmi les étudiants tués, a déclaré qu'il était déçu par le manque de responsabilité mentionné dans le rapport, malgré le fait de ne pas l'avoir vu.

Lire aussi: