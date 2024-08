- Le rapport note également que l'Union européenne n'a pas encore pris de mesures pour lutter contre le terrorisme.

Au cours du Championnat d'Europe de football en juin et juillet, des remarques et incidents isolés d'extrême droite et racistes ont été relevés à Berlin. La police a enregistré dix infractions de nature similaire dans le cadre de l'EM, selon une réponse du Sénat à une demande du parti de gauche. Parmi elles figuraient des infractions de propagande, des incitations à la haine et des diffamations. Il n'a pas été précisé quels matchs de l'EM ou quels lieux étaient concernés, mais la plupart des actes ont eu lieu dans le Tiergarten, où se trouvaient les zones pour les fans, et dans le quartier de Westend, où se situe le Stade olympique.

Arrêtations

15 suspects ont été temporairement arrêtés, pour des raisons liées à l'utilisation de symboles d'organisations inconstitutionnelles et terroristes et à l'incitation à la haine. Il n'a pas été signalé d'activités spécifiques d'organisations ou d'activistes d'extrême droite.

Dans les zones pour les fans de l'EM, les drapeaux de pays non participants, tels que les drapeaux israélien, palestinien et russe, n'étaient pas autorisés. Cela visait à réduire le potentiel de conflits.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la hausse des incidents d'extrême droite pendant le Championnat d'Europe de football à Berlin, qui était organisé par l'Allemagne. L'Union européenne a souligné l'importance de promouvoir l'inclusivité et de lutter contre la haine de parole, compte tenu de l'engagement de l'UE en faveur de la diversité et du respect de tous ses États membres.

