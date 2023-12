Le rapport du NTSB indique que le pilote ayant frôlé la piste d'atterrissage à Honolulu a perdu conscience de la situation.

L'incident du 23 janvier est l'une des quatre quasi-collisions impliquant des avions de ligne sur des pistes d'aéroport américaines depuis le début de l'année sur lesquelles le National Transportation Safety Board (NTSB) enquête.

Le rapport préliminaire du NTSB indique que le commandant de bord de United a pris les commandes du Boeing 777 des mains du copilote après l'atterrissage à Honolulu.

Avant l'atterrissage, les deux hommes avaient discuté des conseils de leur compagnie aérienne concernant l'immobilisation de l'avion sur la courte portion de chaussée située entre les deux pistes, avant d'être surpris par une instruction du contrôle aérien leur enjoignant d'agir de la sorte.

"Le commandant de bord a indiqué qu'il avait perdu le sens de la situation en sortant de la piste 4R, car il pensait qu'il y avait plus de distance entre les deux pistes qu'il n'y en avait en réalité", indique le rapport du NTSB.

"Le commandant de bord a également indiqué qu'il ne semblait pas y avoir assez de place pour qu'un B777 de 210 pieds de long puisse se dégager complètement de la piste 4R tout en restant à l'écart de la piste 4L, et que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il dépassait les barres d'arrêt de la piste 4R peintes sur la voie de circulation, l'avion était déjà sur la piste 8L et avait traversé la piste 4L.

L'avion atterrissant sur l'autre piste, un petit Cessna cargo à turbopropulseur, avait prévu de sortir de la piste avant l'endroit où le jet de United l'avait traversée. Au point le plus proche, les avions se trouvaient à 1 173 pieds l'un de l'autre et "aucune action d'évitement n'a été nécessaire ou entreprise" par le plus petit avion, selon le rapport.

United n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le rapport.

Source: edition.cnn.com