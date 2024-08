- Le rapport donne à Scotland Yard un témoignage misérable

La police métropolitaine de Londres, selon un rapport, peine à assumer ses responsabilités dans de nombreux domaines. Cela est mis en évidence dans un rapport de l'HMICFRS (Inspection de Sa Majesté de la police et des services d'incendie et de secours).

Enquête et surveillance des criminels insuffisantes

L'autorité n'a loué la performance de la police métropolitaine que dans un des huit domaines évalués : l'utilisation de pouvoirs tels que le contrôle d'identité et l'interaction équitable et respectueuse avec le public.

Cependant, l'autorité a identifié des domaines d'amélioration, tels que la prévention de la criminalité, la protection des personnes vulnérables et la direction et l'administration de la police. Elle a même qualifié l'enquête de la police métropolitaine sur les crimes et la surveillance des criminels connus d'inadéquate.

Mauvaise surveillance des délinquants sexuels

Des problèmes ont été soulevés concernant la surveillance des délinquants sexuels dangereux en liberté, notamment une formation insuffisante des officiers et des contrôles fréquents annoncés à l'avance.

L'autorité a également critiqué l'approche de la police pour lutter contre la pornographie enfantine en ligne, avec 60 % des affaires closes. La police a invoqué le nombre global élevé d'affaires comme raison.

L'autorité a recommandé que la police réexamine urgemment son approche dans ces deux domaines.

Manque de formation des enquêteurs

Le manque d'expérience de nombreux officiers nuit également aux enquêtes criminelles. Même dans les cas complexes, des officiers n'ayant que une formation de base en investigation sont déployés.

"J'ai de sérieuses préoccupations quant à l'approche actuelle de la police dans l'enquête sur les crimes et la gestion des criminels et des suspects", a déclaré l'inspecteur responsable Lee Freeman dans un communiqué.

Il a reconnu les "défi s uniques" posés par un taux de criminalité plus élevé et des tâches supplémentaires telles que les événements royaux. Cependant, il a noté que les efforts pour améliorer les résultats pour les victimes de crimes ont été insuffisants. La police métropolitaine a déclaré qu'elle "réfléchirait soigneusement" aux conclusions du rapport.

La police métropolitaine a été critiquée pour son enquête inadéquate sur les crimes et la surveillance des criminels connus, comme mentionné dans le rapport de l'HMICFRS. En conséquence, l'autorité a suggéré une révision urgente de leur approche dans ces domaines en raison de problèmes tels que le manque de formation des enquêteurs.

Le rapport a mis en évidence la surveillance inadéquate de la police métropolitaine des délinquants sexuels dangereux en liberté, citant une formation insuffisante des officiers et des contrôles fréquents annoncés à l'avance. En réponse, l'autorité a recommandé une révision approfondie de leurs méthodes dans ce domaine également.

Lire aussi: