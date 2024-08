Le rappeur Travis Scott arrêté à nouveau

Pour la deuxième fois en peu de temps, Travis Scott a des ennuis avec la police. Après avoir été embarqué depuis un marina à Miami en état d'ébriété à la fin juin, il est maintenant rapporté qu'il a été impliqué dans une bagarre à l'occasion des Jeux Olympiques à Paris.

Il ne peut s'empêcher de se mettre dans le pétrin : à la fin juin, Travis Scott a été arrêté dans la ville américaine de Miami. Le rappeur américain a été apparemment trouvé en état d'ivresse par des officiers de police sur un marina et a finalement été arrêté pour ivresse publique et violation de propriété après avoir ignoré les instructions directes de la police, selon le magazine américain "People".

Maintenant, le trentenaire, dont le vrai nom est Jacques Berman Webster II, a de nouveau des ennuis avec la loi. early Friday morning, the rapper was arrested in Paris. According to the Parisian newspaper "Le Parisien", which cites police sources, officers were called to the Hotel George V in the 8th arrondissement of Paris at around 5 am due to acts of violence against a receptionist.

According to the report, Scott was intoxicated and taken to a detox cell. Due to his high blood alcohol level, the rapper was still not fit for interrogation hours later. The magazine "Valeurs Actuelles" initially reported that Scott had gotten into an argument with his bodyguard at the hotel.

The 33-year-old was a prominent guest at the Olympics on Thursday evening. He watched the men's basketball semifinals between Serbia and the USA, which the US team, featuring NBA stars LeBron James, Stephen Curry, and Kevin Durant, won in a late comeback. Scott watched the exciting game in the audience with his rap colleague Quavo.

C'est Miami

Même lors de son dernier arrestation le 20 juin, Scott s'est disputé en état d'ébriété. Selon un rapport de police, les officiers ont été appelés à un marina à Miami aux alentours de 1h44. Scott était apparemment en train de crier sur les passagers d'un bateau. Lorsque le rappeur a été invité par la police à s'asseoir, il a d'abord obéi mais s'est ensuite relevé. Le rapport de police indique que les officiers ont senti une forte odeur d'alcool sur son haleine.

À ce moment-là, le musicien aurait pu s'en tirer avec un avertissement. Cependant, après avoir été invité par la police à quitter les lieux, il est parti mais est revenu environ cinq minutes plus tard en criant à nouveau sur les occupants du bateau, ce qui a entraîné son arrestation. Scott a plus tard admis avoir bu de l'alcool à la police locale, en disant : "C'est Miami."

Travis Scott, qui a joué des concerts en Allemagne dans le cadre de sa "Circus Maximus World Tour" en juillet, a deux enfants avec Kylie Jenner, une fille de six ans nommée Stormi et un fils de deux ans nommé Aire.

