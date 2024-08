Le rappeur Swift dit au revoir et laisse ses fans mécontents

À son dernier concert européen à Londres, au stade de Wembley un mardi soir, Taylor Swift a mis en scène un spectacle spectaculaire. Elle a invité Florence Welch, leader de Florence And The Machine, en tant qu'invitée surprise pour chanter en duo "Florida!!!", qu'elles avaient enregistré pour l'album le plus récent de Swift, "The Tortured Poets Department". Cette collaboration a été un succès auprès du public.

Jack Antonoff, co-auteur et producteur de plusieurs albums de Swift, est également monté sur scène. Ils ont interprété des versions dépouillées de "Getaway Car" et "Death By A Thousand Cuts". En surprise, Swift a également chanté "So long, London", une chanson qu'elle n'avait jamais interprétée en direct auparavant, ce qui en a fait un au revoir approprié pour sa dernière performance à Londres.

Alors que les Swifties de Londres acclamaient les performances surprises, les fans de Vienne, qui ne pouvaient qu'assister à distance en raison de concerts annulés, étaient déçus. Ils espéraient obtenir des nouvelles de Swift concernant l'attaque terroriste déjouée et un éventuel retour à Vienne.

Cependant, selon The Sun, Swift prépare un documentaire sur sa "The Eras" tour, qui a commencé en mars 2023. Une source affirme que Swift abordera à la fois l'incident de poignardage de Southport, où trois fans de Swift ont été tués, et l'attaque terroriste planifiée à Vienne. Le film montrera également la création de l'album onze de Swift, "The Tortured Poets Department".

Pas d'annonce d'album

Malgré l'hype, les Swifties de Londres et du monde entier ont été déçus de quitter Wembley sans annonce d'album mardi soir. Les fans avaient spéculé que Swift pourrait révéler la sortie de "Reputation (TV)" pendant le spectacle, une version réenregistrée de son album de 2017. "TV" signifie "Taylor's Version", car Swift réenregistre ses albums pour récupérer les droits sur sa musique suite à un différend avec le manager de musique Scooter Braun.

Au lieu de cela, Swift a sorti une vidéo musicale pour sa chanson "I Can Do It With A Broken Heart" dans les premières heures du mercredi. La vidéo offre un aperçu derrière les coulisses de la "The Eras" tour, y compris des images de fans chantant en chœur. Cela sert de conclusion appropriée à la partie européenne de la tournée, Swift prévoyant de continuer la tournée aux États-Unis et au Canada cet automne.

