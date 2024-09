Le rappeur Sean "Diddy" Combs a été arrêté à New York, comme l'a confirmé son représentant légal à CNN.

D'après des sources, Combs a été arrêté lundi soir dans un hôtel de Manhattan et est actuellement en cours de traitement. Les chefs d'accusation restent imprécisés pour le moment.

"Nous sommes mécontents de la décision d'engager ce que nous considérons comme une poursuite injuste de M. Combs par le bureau du procureur des États-Unis", a déclaré Marc Agnifilo, avocat de Combs, à CNN.

L'avocat de Combs a révélé que le musicien avait coopéré avec l'enquête et s'était rendu à New York la semaine dernière en prévision de son inculpation. Son équipe affirme son innocence et soutient qu'il n'a "rien à cacher".

"Sean 'Diddy' Combs est une légende de la musique, un autodidacte, un père dévoué et un philanthrope estimé qui a passé les 30 dernières années à construire un empire, à chérir ses enfants et à travailler à l'amélioration de la communauté noire. C'est un être imparfait, mais ce n'est pas un criminel", a déclaré Agnifilo à CNN. "À son crédit, M. Combs n'a été que coopératif dans cette enquête et il s'est rendu volontairement à New York la semaine dernière en prévision de ces charges. Nous vous prions de réserver votre jugement jusqu'à ce que vous ayez tous les faits. Ce sont les actes d'un homme innocent qui n'a rien à cacher, et il attend avec impatience de se disculper en justice."

Plus tôt cette année, Combs est devenu l'objet d'une enquête de plusieurs mois sur le trafic sexuel menée par l'agence des Investigations de la Sécurité Intérieure, qui a impliqué des perquisitions spectaculaires dans les domiciles de Los Angeles et de Miami du musicien en mars.

Depuis novembre dernier, Combs fait face à dix poursuites, neuf d'entre elles l'accusant directement de viol. Comme CNN l'a rapporté précédemment, plusieurs des plaignantes ont été entendues par les enquêteurs fédéraux dans le cadre de l'enquête approfondie.

CNN a exclusivement rapporté en mai que les enquêteurs fédéraux prévoyaient de convoquer les plaignantes devant un grand jury fédéral pour témoigner - une étape importante dans l'enquête du gouvernement qui indiquait que le département de la Justice se dirigeait vers la possibilité de porter des accusations contre le rappeur et homme d'affaires.

Combs a constamment et répét

